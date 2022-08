Możesz kupić w sieci GTX 2080. To nie literówka, widać Nvidia szykowała taką grafikę

Kilka lat temu Nvidia mocno zmieniła nazwy kolejnych serii kart graficznych. Po modelach z serii GTX 900 czy GTX 1000, nie otrzymaliśmy GTX 1100, a na raz RTX 2000 z jednostkami RT oraz pozbawione ich GTX 1600. W takim razie jednocześnie zmieniono numerację i przy rozbiciu na dwie serie, przy wariantach z RT także pierwszą część nazwy złożoną z liter. Okazuje się jednak, że nie od początku taki był plan i do pewnego czasu oznaczenia RTX 2000 miałyby być mniej rewolucyjne.

Zostało to potwierdzone dzięki znalezisku jednego z internautów. Użytkownik Reddita o pseudonimie ascendance22, zamieścił w serwisie zdjęcia modelu GeForce GTX 2080. Konstrukcja wygląda na próbkę inżynieryjną Nvidii. Jej wygląd jest bardzo zbliżony do finalnej wersji GeForce RTX 2080, ale różni się oznaczeniami naniesionymi na obudowę układu. Brak stylizowanych napisów RTX 2080 pomiędzy wentylatorami i na backplate. Za to w miejscu bocznego podświetlanego logo GeForce RTX, widnieje ku zaskoczeniu GeForce GTX.

Grafika należąca do redditowicza to nie lada rarytas kolekcjonerski

Dokładnie tak samo wyglądające grafiki znaleziono na(w chwili pisania artykuły, były wciąż dostępne). Sprzedawca o nazwie użytkownika newtech-co twierdzi, że używał kart do wydobywania kryptowalut i oferuje je za około 360 dolarów (niecałe 1640 złotych przy obecnym kursie). Można przypuszczać, że pod kątem technicznym, a nie małych wizualnych detali, to dokładnie identyczna konstrukcja co referencyjny RTX 2080. Tym bardziej, że sprzęt ma oferować identyczną wydajność. Potwierdza to też umieszczona z tyłu naklejka z takim samym jak dla sprzedażowej wersji oznaczeniem PG180 czy rozpoznawanie sprzętu w GPU-Z jako Nvidia GeForce RTX 2080.Podobnego typu prototypy Nvidii są bardzo rzadko spotykane poza laboratoriami firmy, więc można powiedzieć, że ich wartość kolekcjonerska powinna być wyższa niż wycena opata wyłącznie na czystych osiągach. Szczególnie w tym przypadku, kiedy prototyp ma oznaczenia odmienne od wypuszczonego na rynek docelowego produktu i wiąże się z tym kwestia historycznej dużej zmiany nazewnictwa.Źródło: videocardz reddit / Foto tytułowe: newtech-co @ eBay