Sprawdziłem ofertę sieci Plus. Wysyp ciekawych urządzeń i gadżetów w sam raz na ciepłe dni

Kask rowerowy z Bluetooth - iOxy Kask Bluetooth SS One

Głośnik Bluetooth Sony SRS-XB13

Opaska sportowa Xiaomi Mi Band 6 NFC

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm

Smartfon Motorola edge 30 Pro 5G 256 GB + rysik

Smartfon OPPO Reno7 5G

Router OPPO 5G CPE T1a

Konsola Microsoft Xbox Series S 512 GB

Słuchawki dokanałowe Huawei FreeBuds 4i

Jesteśmy w środku lata i mam nadzieję, że zdążyliście już wypocząć, wypoczywacie lub odliczacie dni do upragnionego urlopu. W tym okresie nie próżnują operatorzy telekomunikacyjni w Polsce, którzy kuszą konsumentów naprawdę atrakcyjnymi ofertami. Postanowiłem przyjrzeć się temu, jakie urządzenia przygotował dla Polaków w swoim sklepie internetowym Plus.Wszystkie sprzęty z poniższej listy można nabyć w 36 ratach 0%.Zatem zaczynamy… oto moje TOP gadżetów z oferty Plusa, które idealnie sprawdzą się podczas ciepłych miesięcy (i nie tylko).Wydawało się Wam, że telekomy oferują konsumentom w swoich sklepach internetowych wyłącznie smartfony? Nic bardziej mylnego. Na wstępie zestawienia postanowiłem Was zaskoczyć czymś, co przyda się podczas wypraw rowerowych. Oto kask rowerowy z modułem Bluetooth, dostępny w dwóch rozmiarach - 54-58 cm 58-62 cm . Kask ochroni głowę w razie niefortunnego upadku, dodatkowo uprzyjemniając przejażdżki dźwiękami muzyki. Wyposażono go w głośniki odtwarzające muzykę przesyłaną ze sparowanego smartfona.Cena przy 36 ratach 0% =Pozostańmy w klimacie sprzętu audio. Moim zdaniem każdemu przyda się ultraprzenośny głośnik Bluetooth. Można go zabrać ze sobą nie tylko na wakacyjny wypad, ale wykorzystywać również podczas wędrówek górskich, na ogrodzie, czy nawet w łóżku, odtwarzając film ze smartfona lub laptopa.Sony SRS-XB13 jest wodoodporny (IP67), na baterii może działać nawet 16 godzin i gwarantuje przyjemne brzmienie odtwarzanych przezeń dźwięków. Dodatkowymi atutami są ładowanie przez USB-C, odpinany pasek oraz zaskakująco duży zasięg dźwięku. Może przyda się nawet na niewielkiej domówce?Cena przy 36 ratach 0% = 6,33 zł / miesiąc + 1 zł na start Tego urządzenia nie mogło zabraknąć w naszym zestawieniu. Uwielbiana przez miliony, najpopularniejsza na świecie opaska sportowa w swoim najlepszym wydaniu - z łącznością NFC.Xiaomi Mi Band 6 NFC motywuje do ruchu i stanowi świetny gadżet dla każdego, bez względu na wiek. Wodoodporne urządzenie mierzy liczbę przebytych kroków, tętno i stopień wysycenia krwi tlenem (SpO2). Posiadacze kart Mastercard za jej pomocą zapłacą bezprzewodowo w sklepie bez konieczności sięgania po kartę w portfelu.Cena przy 36 ratach 0% = 8,28 zł / miesiąc + 0.98 zł na start Inteligentne zegarki to niezwykle praktyczne urządzenia, których możliwości rosną po sparowaniu z nimi smartfona. Samsung Galaxy Watch 4 jest jednym z najlepszych smartwatchy w swojej klasie, w związku z czym grzechem byłoby go nie polecić.Urządzenie ubieralne jest wodoodporne i gotowe do pracy w zasadzie każdych warunkach. Uwagę zwraca czytelny, duży ekran Super AMOLED oraz bardzo wygodny pasek. Ważący zaledwie 52 gramy sprzęt nadaje się idealnie do pomiarów fitness, także za pośrednictwem modułu GPS oraz bioaktywnego czujnika Samsung do PPG, EKG i BIA. Samsung Galaxy Watch 4 może nawet zainicjować połączenie alarmowe i wiadomość, jeśli upadniesz i nie będziesz się ruszać. Po sparowaniu ze smartfonem odczytasz na nim SMS-y, odbierzesz połączenia... to doprawdy dopracowany gadżet.Cena przy 36 ratach 0% = 47,78 zł / miesiąc i 29 zł na start w abonamencie 0 złotych Motorola edge 30 Pro 5G 256 GB to jeden z ciekawszych smartfonów, jakie zaprezentowano na przestrzeni ostatnich miesięcy. Flagowy smartfon Motorola na tle propozycji konkurencji wyróżnia się niemalże czystym Androidem z kilkoma realnie przydatnymi funkcjami Moto (doskonałe, arcypraktyczne gesty!). Obsługuje łączność 5G, ma bardzo dobry 6,7-calowy ekran OLED 144 Hz oraz podzespoły gwarantujące mu najwyższą wydajność działania, co z perspektywy użytkownika przekłada się na płynne działanie.Dzięki platformie Ready For da się zamienić go w komputer, ładowanie 68 W sprawia, że baterię naładujesz w trymiga, a potrójny aparat główny wyzwoli w Tobie kreatywność fotograficzną. Do zestawu dołączony jest specjalny rysik.Cena przy 36 ratach 0% = 105,56 zł / miesiąc i 499 zł na start + abonament 55 złotych / m-c (umowa na 24 miesiące)Doskonałą alternatywę dla smartfona marki Motorola stanowi OPPO Reno7 5G. Nowoczesny smartfon zamknięty w przepięknej obudowie z efektownym tylnym panelem oczarował nas jakiś czas temu swoim działaniem. Oferuje użytkownikowi niezły aparat główny i szeroką gamę efektów foto i wideo, które pomogą urozmaicić zdjęcia i filmy wykonane w trakcie wakacji.Na pochwałę zasługują też ekspresowe ładowanie SUPERVOOC 65 W (od 0 do 100% w 31 minut) oraz... złącze jack 3.5 mm dla osób, które wciąż lubią korzystać ze swoich ulubionych słuchawek przewodowych.Cena przy 36 ratach 0% = 72,22 zł / miesiąc i 298,99 zł na start + abonament 55 złotych / m-c (umowa na 24 miesiące)Tak, tak, w wakacje można odpoczywać także w domu. Niektórzy w tym okresie pracują zdalnie i nie mogą pozwolić sobie na odpoczynek. Słaby zasięg Wi-Fi w domu? Jest rozwiązanie. Dobrej klasy router OPPO 5G CPE T1a to propozycja dla osób korzystających z internetu mobilnego. Polecany tu sprzęt rozsiewa sygnał w najnowszym standardzie Wi-Fi 6, obsługując przy tym nie tylko technologię LTE Plus Advanced ale także 5G, z której korzystać może coraz więcej, obecnie ponad połowa mieszkańców Polski.Propozycja OPPO obsługuje nawet do 32 urządzeń, będąc w stanie zapewnić szybkie i stabilne połączenie z siecią wszystkim domowym inteligentnym urządzeniom. Jego niemałą zaletą są rozbudowane opcje konfiguracji oraz obowiązkowa w takich urządzeniach kontrola rodzicielska.Cena przy 48 ratach 0% = 25 zł / miesiąc + 1 zł na start, 33 zł / + abonament 50 złotych / m-c (umowa na 24 miesiące)Osoby spędzające letnie miesiące w domu powinny zainteresować się konsolą Xbox Series S dostępną w sieci Plus. To wariant pozbawiony napędu, obsługujący jedynie cyfrowe wersje gier.Za sprawą doskonałego abonamentu Xbox Game Pass jest to doskonała propozycja zarówno dla zapalonych graczy, jak i osób, które chcą zaczerpnąć cyfrowej rozrywki tylko od czasu do czasu. Plus oferuje wariant z dyskiem o pojemności 512 GB, na którym zmieści się nawet kilka tytułów AAA lub dziesiątki mniej rozbudowanych gier.Cena przy 36 ratach 0% = 49,94 zł / miesiąc i 1 zł na start w abonamencie 0 złotychDobrej jakości słuchawki bezprzewodowe typu TWS to must have dla każdego miłośnika muzyki i osób, które po prostu cenią sobie dobrą jakość dźwięku, gdy odtwarzają treści multimedialne na laptopie lub smartfonie.W ofercie sieci Plus znalazły się słuchawki Huawei FreeBuds 4i z technologią ANC. To sprzęt ponadprzeciętnie wygodny, oferujący nawet 10 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu. W zestawie znajduje się ładne etui, pełniące zarazem funkcję ładowarki - wystarczy włożyć doń słuchawki, aby te zaczęły odzyskiwać utraconą energię.Cena przy 36 ratach 0% = 10,50 zł / miesiąc i 1 zł na start w abonamencie 0 złotychJak sami widzicie, Plus przygotował doprawdy rozbudowaną ofertę urządzeń, w której każdy powinien znaleźć coś dla siebie. My ze swojej strony gwarantujemy, że decydując się na którekolwiek z powyższych urządzeń, będziecie zadowoleni.