Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 oficjalnie. Ogromny tablet z klawiaturą i rysikiem

Zgodnie z potwierdzonymi informacjami Xiaomi wprowadziło na rynek kolejny tablet z systemem Android na pokładzie — Xiaomi Pad 5 Pro 12.4”. Jak nietrudno się domyśleć, jest to większy wariant oryginalnego Pad 5 Pro (który ma 11-calowy wyświetlacz), co oznacza, że przecieki o tablecie w wersji mini się nie potwierdziły. Sprawdźmy zatem, co ma do zaoferowania najnowszy tablet od Xiaomi w rozmiarze XL i ile przyjdzie za niego zapłacić.Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, jak sama nazwa wskazuje, trafi na rynek z 12.4-calowym wyświetlaczem LCD. Ma rozdzielczość 2.5K (2560 x 1600 pikseli) i oferuje częstotliwość odświeżania 120 Hz. Ten panel oferuje pokrycie gamy kolorów P3. Ponadto posiada certyfikat HDR 10 i tuning Dolby Vision. Panel jest dość jasny jak na tablet, osiągając szczytową jasność na poziomie 500 nitów. Warto zatem zauważyć, że względem standardowego Xiaomi Pad 5 Pro, wyświetlacz został powiększony o 27.2%, ale zagęszczenie pikseli na cal uległo zmniejszeniu, gdyż oba modele oferują tę samą rozdzielczość.To nie koniec złych informacji, gdyż teraz próbkowanie dotykowe wynosi 120 Hz (śledzenie rysika działa przy 240 Hz) i jest to panel 8-bitowy (ten w modelu z ekranem 11” był 10-bitowy). Pod względem wymiarów tablet mierzy 284.96 x 185.23 x 6.66 mm.Za moc obliczeniową odpowiada układ SoC Qualcomm Snapdragon 870 wytworzony w 7 nm procesie litograficznym i składa się z ośmiordzeniowego procesora i układu graficznego Adreno 650. Układ ten współpracuje z maksymalnie 12 GB pamięci RAM LPDDR5 i nawet 512 GB pamięci na dane typu UFS 3.1, co zdecydowanie przełoży się na bardzo stabilną i zarazem płynną pracę systemu Android 12 z MIUI 13.Widać zatem, że po raz kolejny ten chipset został wykorzystany przez Xiaomi w tablecie premium. Zeszłoroczny Xiaomi Pad 5 ma dokładnie ten sam procesor, aczkolwiek wariant 11-calowy oferuje wsparcie dla 5G, a w przypadku modelu tytułowego na rynek trafi tylko model z WiFi. Niemniej nowy model jest w zasadzie opcją dla tych, którzy chcą mieć duży wyświetlacz.Energię dostarcza akumulator o pojemności 10000 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania o mocy 67 W poprzez port USB typu C (USB 3.2 Gen1 - 5 Gb/s). Według firmy Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 może osiągnąć pełne naładowanie akumulatora w zaledwie 68 minut, a 60% osiąga w 36 minut. Szybki port USB pozwala na podłączenie zewnętrznego monitora przez DisplayPort.Na tylnym panelu tabletu Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 umieszczono zestaw trzech obiektywów: główny o rozdzielczości 50 MP ze światłem f/1.8 (1/2,76”, rozmiar piksela 0.64 µm), jak również dwa wspomagające o rozdzielczości 2 MP. Do połączeń wideo zarezerwowano natomiast kamerę 20 MP (Sony IMX596, f/2.2, 1/3.4", 0.8µm) zdolną rejestrować wideo w rozdzielczości FHD przy 60 klatkach na sekundę.Tablet obsługuje dwuzakresowe Wi-Fi 6 (ax) i Bluetooth 5.2 (z obsługą LDAC i LHDC 2.0/3.0). Zestaw czterech głośników (dwa z nich umieszczone na dolnej krawędzi, a dwa kolejne na górnej) wspierają technologię Dolby Atmos.Do Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 można podłączyć opcjonalną pełnowymiarową klawiaturę (64 klawisze, skok klawiszy 1,3 mm), aby zmienić tablet w laptopa. Podpórka oferuje regulację kąta tabletu w zakresie od 110° do 122°. Do tabletu jest również rysik, który rozpoznaje 4096 poziomów czułości na nacisk i śledzenie w częstotliwości 240 Hz. Wykorzystuje magnetyczne złącze do ładowania (pełne naładowanie wystarcza na 8 godzin pracy, 1 minuta zaś na 20 minut użytkowania)..Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 jest dostępny w kolorach srebrnym, zielonym i czarnym. Tablet oferowany jest w trzech konfiguracjach. Model podstawowy ma 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci masowej i kosztuje 2799 juanów (1886 zł). Wariant z 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci kosztuje 3299 juanów (około 2223 zł). Wreszcie wariant premium za 3999 juanów (~2695 zł), który oferuje 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej.Dedykowana klawiatura kosztuje 469 juanów (około 316 zł), a rysik może być twój za 349 juanów, co po przeliczeniu daje około 235 złotych.Źródło: Xiaomi / fot. tyt. Xiaomi