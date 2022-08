Redmi K50 Ultra to potężny smartfon w dobrej cenie. Wersja Mercedes-AMG PETRONAS robi wrażenie

To będzie prawdziwy hit.

Specyfikacja Redmi K50 Ultra

Xiaomi zaprezentowało nowy topowy smartfon Redmi. Nazywa się K50 Ultra i jak sama nazwa wskazuje, jest najlepszym, co ma do zaoferowania marka chińskiego giganta. Wszystko kręci się wokół układu SoC Snapdragon 8+ Gen1 firmy Qualcomm, w rzeczywistości najlepszego obecnie procesora mobilnego (przynajmniej w świecie Androida). Wysoka wydajność, to jednak niejedyna dobra cecha najnowszego smartfona, a zatem warto przyjrzeć się bliżej zaprezentowanej nowości.Flagowy smartfon marki Redmi, a mianowicie Redmi K50 Ultra wyposażony został w układ SoC firmy Qualcomm - Snapdragon 8+ Gen1. Współpracuje on z maksymalnie 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci na dane. Tak potężny zestaw wymaga odpowiedniego chłodzenia, dlatego też zastosowano tutaj komorę parową o powierzchni 3725 mm². To powinno utrzymać temperaturę procesora w ryzach i zminimalizować ryzyko wystąpienia zjawiska throttlingu. Procesor współpracuje z bardzo szybką pamięcią RAM LPDDR5 (6400 Mb / s) i pamięcią na dane typu UFS 3.1.System chłodzenia przyda się nie tylko podczas dużego obciążenia podzespołów, ale również podczas piekielnie szybkiego fałdowania o mocy 120W. Zastosowany akumulator o pojemności 5000 mAh ma się bowiem naładować do pełna w zaledwie 19 minut.Mocnym akcentem wyposażenia jest optyka, gdyż Redmi K50 Ultrawyposażony został w 108-megapikselowy sensor Samsung HM6. Aparat jest wyposażony w optyczną stabilizację obrazu (IOS), co znacznie wpłynie na możliwości fotografowania z ręki. Model ten obsługuje również elektroniczną stabilizację obrazu podczas nagrywania wideo, aby zmniejszyć wpływ drgań podczas nagrywania. Główny aparat współpracuje z obiektywem makro 2 MP i ultraszerokokątnym 8 MP o polu widzenia 119°. Widać zatem, że Redmi postawiło przede wszystkim na obiektyw główny, gdyż dwa pozostałe mają dość przeciętne parametry i nijak mają się do tego podstawowego.Imponujący jest również 12-bitowy wyświetlacz zastosowany w najnowszym smartfonie Redmi, gdyż jest on rzadko spotkany. Jest to panel OLED charakteryzujący się częstotliwością odświeżania 120 Hz i częstotliwością próbkowania dotykowego 480 Hz. Ten 6.67-calowy ekran wspierający HDR10+ jest skalibrowany w palecie kinowej DCI-P3 i jest w stanie wyświetlać do 68,7 miliarda kolorów. Do tego dodać trzeba, że obecne jest ściemnianie PWM o wysokiej częstotliwości 1920 Hz. Z bardziej przyziemnych parametrów warto wymienić rozdzielczość FHD+ lub QHD+ (możliwość zmiany w ustawieniach), jak również notyfikacje na wygaszonym ekranie. W ekran wbudowano oczywiście czytnik linii papilarnych, który oferuje możliwość pomiaru tętna.Na wyposażeniu są oczywiście najnowsze standardy łączności (modem 5G, Wi-Fi 6E, NFC, nadajnik podczerwieni), jak również głośniki stereo. Selfie dedykowana została natomiast 20-megapikselowa kamera Sony IMX596.Sugerowane ceny detaliczne za Redmi K50 Ultra na rodzimym rynku producenta startują od 2999 juanów (2023 zł). Telefon jest dostępny w kolorze czarnym, srebrnym i niebieskim. Można pozostawić depozyt o wartości 100 juanów, aby zarezerwować miejsce w kolejce, gdyż sprzedaż rozpocznie się wkrótce.Na knieć warto jeszcze dodać, ze Redmi K50 Ultra występuje także w wariancie dla fanów Formuły 1. Dostępna jest bowiem specjalna edycja Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Summer Edition. Nie da się ukryć, że to dość długa nazwa, ale trzeba przy tym pamiętać, że jest ona ograniczona tylko do 20000 egzemplarzy na całym świecie, więc fani Hamiltona i Russella będą musieli się pospieszyć, aby ja kupić. Za ten model zainteresowanym przyjdzie dopłacić 200 juanów, względem najmocniejszego wariantu, gdyż wyceniono go na 4199 juanów, co daje nam około 2833 zł.Źródło: Xiaomi / fot. tyt. Xiaomi