Motorola S30 Pro to nowy superśredniak godny uwagi

Cena wygląda zachęcająco.

Motorola wczoraj zaprezentowała aż trzy nowe smartfony i co dość zaskakujące... każdy jest bardzo ciekawy na swój sposób. Moto Razr 2022 to najnowszy składany smartfon tej marki, Motorola X30 Pro to pierwszy na świecie smartfon z aparatem 200 Mpix, a Motorola Moto S30 Pro, któremu poświęciliśmy ten wpis, swoisty superśredniak.Motorola Moto S30 Pro to urządzenie wyposażone w 6,55 calowy panel OLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 144 Hz. Próbkowanie dotyku wynosi tu aż 360 Hz, co spodoba się graczom. Nie zabrakło obsługi technologii HDR+, co z kolei przypadnie do gustu korzystającym z Netflixa.O wydajność Motorola Moto S30 Pro dba układ Snapdragon 888+, co pozwala określać go mianem superśredniaka. Jasne, nie jest to najwydajniejszy obecnie mobilny układ, ale wciąż: był jeszcze do niedawna stosowany w najlepszych flagowcach. Układ wspiera 8 lub 12 GB pamięci LPDDR5, a użytkownik na dane otrzymuje 128, 256 lub 512 GB pamięci UFS 3.1.Na miłośników fotografii mobilnej czeka sensor główny OmniVision o rozdzielczości 50 Mpix z obiektywem z OIS, szerokokątny obiektyw zespolony z matrycą 13 Mpix i kamerka makro 2 Mpix. Z przodu znalazła się kamerka do selfie o rozdzielczości 32 Mpix.Smartfon zasilany baterią o pojemności 4270 mAh wspiera szybkie ładowanie o mocy 68 W, pozwalające naładować go poziomu 50 procent w zaledwie ok. 10 minut. Motorola Moto S30 Pro działa pod kontrolą Androida 12 z lekką nakładką MyUI 4.0 z praktycznymi dodatkami Moto i bez zbędnego bloatware.Wielu krytyków zarzucało w ostatnim czasie, że smartfony Motorola ze średniej półki cenowej są odrobinę zbyt drogie. Motorola Moto S30 Pro ma szansę w tej kwestii pozytywnie zaskakiwać na Starym Kontynencie, gdzie trafi najpewniej pod nazwą Motorola Edge 30 Fusion. Smartfon zadebiutował w Chinach w cenach:Źródło: Lenovo