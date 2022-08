Motorola X30 Pro z aparatem 200 MP oficjalnie

Aparat to nie jedyny atut.

Pierwszy w branży aparat 200MP

Topowe wyposażenie

Ile kosztuje nowa Motorola?

Po wielu miesiącach spekulacji, przecieków, plotek i wróżenia z fusów Motorola zaprezentowała swój najnowszy smartfon Motorola X30 Pro. To pierwszy na świecie smartfon z aparatem 200 MP. Co więcej, oferuje same topowe podzespoły, jak na model z najwyższej półki przystało i zdaje się, że to najbardziej ambitny flagowiec Motoroli od lat. Urządzenie może zostać wkrótce wypuszczone na rynki światowe jako Motorola Edge 30 Ultra.Motorola X30 Pro wykorzystuje moduł aparatu ISOCELL HP1 firmy Samsung. To sensor 1/1.22″ z przysłoną obiektywu f/1.95. Aparat posiada również optyczną stabilizację obrazu i łączenie pikseli 16 w 1. Aparat 200 MP jest w stanie łączyć piksele 16 do 1 do rozmiaru 2,56 um w domyślnej rozdzielczości 12.5 MP. Do tego jeszcze jest w stanie wykonać ujęcia 50 MP z pojedynczymi pikselami 1,28 μm, a nawet natywnie w rozdzielczości 200 MP z pikselami 0,64 μm. Główny aparat może nagrywać filmy w rozdzielczości do 8K z prędkością do 30 kl./s.Kolejnym równie istotnym modułem aparatu umieszczonym na tylnym panelu będzie 50-megapikselowy ultraszerokokątny obiektyw z polem widzenia 117 stopni. Sprawdzi się również jako aparat makro o ogniskowej 2.5 cm. Niezmiernie cieszy fakt, że na wyposażeniu nie zabraknie też 12-megapikselowego teleobiektywu Sony IMX663. Ma on charakteryzować się niezwykle jasną optyką f/1.6 i dwukrotnym zbliżeniem optycznym.W przypadku selfie X30 Pro jest wyposażony w 60-megapikselowy aparat przedni. Rozmiar pojedynczego piksela będzie wynosił 1.12 mikrona, a technologia łączenia czterech sub-pikseli w jeden, przełoży się na zdjęcia w rozdzielczości 15MP. Będzie to zatem dość niestandardowy aparat do autoportretów.Motorola X30 Pro ma 6,67-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości FullHD+ i częstotliwości odświeżania dochodzącej do 144 Hz. Panel może wykręcić do 1200 nitów szczytowej jasności i wspiera standard HDR 10+. Pod ekranem umieszczono czytnik linii papilarnych.Za działanie odpowiada SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1. Telefon jest również wyposażony w maksymalnie 12 GB pamięci RAM LPDDR5 i do 512 GB pamięci na dane typu UFS 3.1, co powinno wystarczyć, aby gry działały płynnie i wiele aplikacji w tle. W ofercie sprzedażowej są także modele tańsze, które zaoferują nieco mniej pamięci RAM i tej na dane. Pod względem oprogramowania telefon pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z MyUI 4.0.Gwoli przypomnienia, najnowszy układ SoC firmy Qualcomm jest wykonany w 4nm procesie technologicznym TSMC. Ma 8 autorskich rdzeni Kyro (modyfikacje Cortex-X2, Cortex-A710 i Cortex-A510) z taktowaniem do 3.2 GHz i układ graficzny Adreno 730. To wszystko podkręcone o około 10% względem standardowej wersji, a do tego jeszcze usprawnione zarządzanie energią i temperaturą.Motorola X30 Pro czerpie moc z akumulatora o pojemności 4610 mAh, który obsługuje szybkie przewodowe ładowanie o mocy 125 W. Szybkie ładowanie przez Motorolę obiecuje pełne naładowanie rozładowanej baterii w zaledwie 19 minut, a zaledwie siedem minut powinno wystarczyć, aby doprowadzić rozładowaną baterię do poziomu 50 procent. Ponadto telefon jest wyposażony w bezprzewodowe ładowanie 50 W z opcjonalną ładowarką bezprzewodową.Telefon waży 198.5 gramów i mierzy 161.7 × 73.5 × 8.39 mm.Motorola X30 Pro jest dostępna w czarno-białej kolorystyce. Niestety Motorola nie wprowadza wymyślnych wariantów kolorystycznych, by sprostać aktualnym trendom. Ale jeśli lubisz klasyczne kolory, będzie dobrze.Sugerowana cena detaliczna zaczyna się od 3699 juanów (2496 zł) za wariant z 8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane. Wyższy model z 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej wyceniony został natomiast na 4499 juanów (około 3030 zł). Sprzedaż już wystartowała na chińskim rynku, a my czekamy na globalny debiut.Źródło: Lenovo (Motorola) / fot. tyt. Lenovo (Motorola)