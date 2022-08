OPPO zaprezentowało Watch 3 i Watch 3 Pro. To zegarki z ekranem LTPO i dwoma procesorami

Stylowe i świetnie wyposażone.

Specyfikacja OPPO Watch 3

Specyfikacja OPPO Watch 3 Pro

Wspólne cechy

Ceny i dostępność

OPPO zaprezentowało dzisiaj pierwszy na świecie smartwatch wykorzystujący wyświetlacz wykonany w technologii LTPO, także pierwszy na świecie wyposażony w układ SoC Snapdragon W5 Gen 1. To chyba także pierwszy na świecie smart zegarek z podwójnym procesorem, co ma przełożyć się na efektywne zarządzanie energią. Czas zatem przyjrzeć się bliżej OPPO Watch 3 Pro i OPPO Watch 3.Nie da się ukryć, że OPPO nie jest znane z urządzeń do noszenia, ale chiński producent zaczął zwracać uwagę na tę kategorię w ciągu ostatnich dwóch lat. Zegarek OPPO pierwszej generacji był wyjątkową propozycją i był jednym z najlepszych dostępnych budżetowych smartwatchów z oprogramowaniem Wear OS Teraz OPPO wprowadziło do oferty serię Watch 3. Zadebiutowały dwa modele, Watch 3 i Watch 3 Pro. Oba mają świetnie prezentujący się design i są wykonane z aluminium i do tego są oferowane z gumowymi lub skórzanymi paskami. Klienci zatem mają spore możliwości personalizacji i zarazem doboru odpowiedniego stylu dla siebie.Standardowy Watch 3 został wyposażony w 1.75-calowy wyświetlacz typu AMOLED z warstwą szkła 3D, a prostokątna konstrukcja wygląda dość efektownie. Obraz prezentowany jest w rozdzielczości 372 x 430 pikseli. Za energię odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 400 mAh i wg producenta ma wytrzymać do czterech dni przy codziennym użytkowaniu i wykorzystaniu wszystkich funkcji (eSIM, NFC, ciągłe monitorowanie tętna itp.) – jeśli realny czas pracy faktycznie zbliży się do deklarowanej wartości producenta, to bez dwóch zdań będzie to jeden z najdłużej działających smartwachy z Androidem na pokładzie.Efektywny czas pracy na pojedynczym ładowaniu to zasługa wykorzystania procesora Snapdragon W5 Gen 1. firmy Qualcomm. OPPO początkowo stwierdziło, że są zasilane przez Snapdragon Wear 5100, ale wyjaśniło, że jest to jednak najnowszy W5 pierwszej generacji. Układ wytworzony jest w procesie produkcyjnym 4 nm i został zaprojektowany tak, aby zapewniać dwukrotnie lepszą wydajność energetyczną przy tych samych obciążeniach, co jest zgodne z danymi podanymi przez OPPO.Uzupełnienie energii do pełna zajmuje 60 minut; a 10 minut ładowania ma wystarczyć na 24 godziny użytkowania, co bez dwóch zdań jest bardzo rozsądne.Dodatkowo w zegarkach obecny jest drugi chip Apollo 4 Plus, który jest współpracuje z układem Snapdragon W5 Gen 1. W okresach bezczynności lub gdy potrzebna jest niewielka moc obliczeniowa, przejmuje on działanie i tym samym przekłada się na mniejsze zużycie energii. Do tego dochodzi jeszcze 1 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wbudowanej na dane i aplikacje.Jeśli chodzi o Watch 3 Pro, ma on 1.91-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 378 x 496 pikseli i co ciekawe, jest on wykonany w technologii LTPO, pozwalającą smartwatchowi na dynamiczną zmianę częstotliwości odświeżania. Podobnie, jak podstawowy model ma również zakrzywioną warstwę szkła 3D, aczkolwiek energię dostarcza tutaj akumulator 500 mAh z reklamowaną pięciodniową żywotnością na pojedynczym cyklu ładowania.Oba smartwatche ładują się niemal w takim samym czasie, gdyż wariant Pro potrzebuje raptem pięciu minut więcej do pełnego naładowania. Niemniej mają identyczne procesory, pamięć RAM i tę na dane.Zegarek przy wymiarach około 50.4 x 38.5 x 12.75 mm, waży 37.5 g (bez paska).Na koniec warto dodać, że są to zegarki z oceną wodoodporności 5ATM, co oznacza, że ​​można z nimi pływać (zanurzenie do 50 m) i brać prysznic, choć lepiej nie moczyć ich w gorącej wodzie.Na wyposażeniu zegarków jest optyczny czujnik tętna, który stale monitoruje tętno w dzień i w nocy, mierzy je podczas ćwiczeń, a także umożliwia śledzenie stresu. Jest nawet monitorowanie tlenu we krwi. Nasycenie krwi tlenem (SpO₂) można wykonać w dowolnym miejscu i czasie, a do tego obsługuje ciągłe śledzenie podczas snu.Jest oczywiście wbudowany system lokalizacji, który obsługuje pięć globalnych systemów pozycjonowania - Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS.Generalnie oba modele mają ten sam zestaw czujników, w tym czujnik przyspieszenia, czujnik żyroskopowy, czujnik geomagnetyczny, optyczny czujnik tętna, czujnik nasycenia tlenu we krwi, czujnik EKG, czujnik światła otoczenia, a także czujnik ciśnienia powietrzaWarto jeszcze dodać, że OPPO Watch 3 i OPPO Watch 3 Pro oferują obsługę eSIM, umożliwiają dokonywanie płatności zbliżeniowych poprzez NFC) i komunikują się z urządzeniami poprzez Bluetooth 5.0.Ponieważ zegarki zadebiutowały w Chinach, działają pod kontrolą ColorOS Watch 5.0. Nie wiadomo, czy smartwatche będą działać na Wear OS, gdy zostaną wprowadzone na rynek międzynarodowy, a nawet czy wyjdą poza Chiny. OPPO potwierdziło, że na razie nie ma planu wprowadzenia tych smartwatchy na rynek globalny, więc podobnie jak w zeszłym roku, są one ograniczone do rynku chińskiego.OPPO Watch 3 Pro z paskiem Viton wyceniony został na 1899 juanów (około 1283 zł), podczas gdy cena modelu z paskiem skórzanym została ustalona na 1999 juanów (około 1345 zł). Natomiast standardowy OPPO Watch 3 nabyć można już od 1499 juanów (~1013 zł)Źródło: OPPO / fot. tyt. OPPO