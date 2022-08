OnePlus 10T 5G dostępny w Polsce w sprzedaży premierowej

OnePlus 10T 5G - specyfikacja

Najnowszy flagowy smartfon OnePlus 10T 5G pojawił się polskich sklepach. Użytkownicy którzy kupią urządzenie, otrzymają w zestawie słuchawki OnePlus Buds Pro.OnePlus 10T 5G jest dostępny w dwóch kolorach – czarnym i jasnozielonym oraz w wariancie 8 GB RAM + 128 GB w cenie 3899 zł oraz 16 GB RAM + 256 GB w cenie. W ofercie sprzedaży premierowej do smartfonów są dodawane słuchawki OnePlus Buds Pro w kolorze czarnym. Zestawy dostępne u wybranych sprzedawców:Flagowiec OnePlus 10T jest napędzany najnowszą platformą mobilnąfirmy Qualcomm. Smartfon ładowany jest za pomocą ażładowarki SUPERVOOC Endurance Edition. Pełne naładowanie - od 1 do 100% - trwa tylko 19 minut z mocą 150 W.Układ ładowania OnePlus 10T może pochwalić się również systemem Dual Pump, w przeciwieństwie do pojedynczego systemu, jak w wielu innych smartfonach, aby zapewnić szybsze ładowanie z większym bezpieczeństwem, lepszą wydajnością i mniejszym nagrzewaniem.