Xiaomi Mix Fold 2 oficjalnie - specyfikacja i cena. Najładniejszy składany smartfon?

Wygląda zjawiskowo.



Ostatnie dwa dni to prawdziwy raj dla osób wyczekujących premier kolejnych generacji składanych smartfonów. Najpierw wczoraj Samsung zaprezentował aż dwa urządzenia -



Ostatnie dwa dni to prawdziwy raj dla osób wyczekujących premier kolejnych generacji składanych smartfonów. Najpierw wczoraj Samsung zaprezentował aż dwa urządzenia - Galaxy Z Flip 4 oraz Galaxy Z Fold 4 , a dziś karty odkryły firmy Lenovo i Xiaomi. Podczas gdy Lenovo pokazało światu Moto Razr 2022 , którego można traktować jako alternatywę dla Z Flipa 4, to na scenie wydarzenia organizowanego przez Xiaomi ujrzeliśmy Xiaomi Mix Fold 2, wyglądający jak ładniejszy Galaxy Z Fold 4. Co wiemy o najnowszym smartfonie Xiaomi?





Xiaomi Mix Fold 2 - specyfikacja

Jeżeli miałbym wyłonić najładniejszego z zaprezentowanych "składaków", wskazałbym chyba właśnie na Xiaomi Mix Fold 2. Urządzenie zadebiutowało dziś w Chinach w kolorach czarnym i złotym. Smartfon został mocno odchudzony, a jego parametry działania - znacząco poprawione. W przeciwieństwie do konkurentów na pokładzie jest chociażby naprawdę *szybkie* szybkie ładowanie. To się chwali.





Xiaomi MIX Fold 2. | Źródło: Xiaomi



Xiaomi Mix Fold 2 wykorzystuje wyświetlacz AMOLED o przekątnej 8 cali, częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz, rozdzielczości 2K i jasności 1000 nitów. Jego ekran zewnętrzny przypomina taki stosowany w zwyczajnych smartfonach. Ma przekątną 6,56 cala, 120 Hz odświeżanie i identyczną jasność. Co istotne: sprzęt jest doprawdy zgrabny. Ma zaledwie 5,44 mm grubości po rozłożeniu i 11,4 mm po złożeniu.





Xiaomi MIX Fold 2. | Źródło: Xiaomi



Xiaomi MIX Fold 2. | Źródło: Xiaomi





Druga ważna rzecz: producent zarzeka się, że poprawiono zawias, który nie powoduje widocznego miejsca zagięcia ekranu po jego rozłożeniu. Przetestujemy, zobaczymy.



O wydajność Xiaomi Mix Fold 2 dbają najnowszy układ Snapdragon 8+ Gen 1 oraz 12 GB pamięci LPDDR5. Użytkownik do dyspozycji otrzymuje tu 256 GB, 512 GB lub aż 1 TB szybkiej pamięci na dane w standardzie UFS 3.1.







Miłośnicy fotografii mobilnej nie mają mieć powodów do narzekania. Z tyłu smartfona znalazł się moduł główny 50 Mpix z obiektywem f/1.8 oraz optyczną stabilizacją obrazu. Towarzyszą mu aparat szerokokątny z matrycą 13 Mpix i obiektywem f/2.4 (pole widzenia 123 stopnie) oraz teleobiektyw 2x o jasności f/2.6 zespolony z matrycą 8 Mpix. Na ekranie widnieje też kamerka do selfie 20 Mpix.



Xiaomi MIX Fold 2. | Źródło: Xiaomi





Xiaomi MIX Fold 2. | Źródło: Xiaomi



Urządzenie zasilane baterią o pojemności 4500 mAh da się ładować z mocą 67 W. Nie zabrakło w nich głośników stereo firmy Harman/Kardon, NFC oraz portu podczerwieni.



