Motorola Razr 2022. Kultowy składak zaprezentowany w najnowszej odsłonie

Moto Razr 2022. | Źródło: LenovoSmartfon Moto Razr 2022 wykorzystuje rozkładany w pionie ekran OLED o przekątnej 6,7 cala. Wielkością przypomina wyświetlacz z urządzenia poprzedniej generacji, ale na tym podobieństwa się kończą. Matryca oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz oraz wsparcie dla standardu HDR10+. Zniknął notch, a na jego miejsce wstąpiła kamerka 32 Mpix w niewielkim wycięciu w centralnym punkcie ekranu.Moto Razr 2022. | Źródło: LenovoWiększość użytkowników nie będzie robiła selfie za jej pomocą. Powód jest prozaiczny: po złożeniu smartfona zdjęcia można robić lepszymi aparatami głównymi. Pomoże w tym ekran pomocniczy OLED o przekątnej 2,7 cala i rozdzielczości 573 x 800 pikseli, wykorzystywany po złożeniu urządzenia.Moto Razr 2022. | Źródło: LenovoGłówna kamerka to matryca 50 Mpix o rozmiarze 1/1.55 cala z obiektywem z optyczną stabilizacją obrazu. Tak, identyczna jak ta w Moto Edge 30 Pro . Drugi z modułu to sensor 13 Mpix zespolony z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 121 stopni. Za ich pomocą da się robić zdjęcia w formacie RAW, więc miejmy nadzieję, że oprogramowanie aparatu zostanie dostatecznie dobrze dopracowane.Moto Razr 2022. | Źródło: LenovoO odpowiednią wydajność Moto Razr 2022 dba flagowy układ Snapdragon 8+ Gen 1, który wstępuje na miejsce krytykowanego średniopółkowego chipsetu Snapdragon 765. To powinno usprawnić jakość działania oprogramowania i zamknąć usta krytykom. Z procesorem współpracuje 8 lub aż 12 GB pamięci RAM. Użytkownicy otrzymają ponadto 128, 256 lub 512 GB szybkiej pamięci na dane UFS 3.1.Moto Razr 2022 działa pod kontrolą Androida 12 z nakładką MyUI 4.0. Urządzenie wyposażono w głośniki stereo ze wsparciem Dolby Atmos. Pojemność baterii to zaledwie 3500 mAh, co nie wróży najlepiej jeśli chodzi o czas pracy. Sprzęt obsługuje ładowanie 33 W. Nie najszybsze, ale wciąż szybsze od żenująco wolnego ładowania 25 W w modelu Samsung Galaxy Z Flip 4.Moto Razr 2022. | Źródło: LenovoWymiary Moto Razr 2022 to 166,99 x 79,79 x 7,62 mm. Masa urządzenia wynosi 196 gramów.Moto Razr 2022. | Źródło: LenovoNa ten moment poznaliśmy jedynie ceny Moto Razr 2022 w przedsprzedaży w Chinach. Smartfon dostępny jest tylko w jednym kolorze: czarnym. Być może w Europie zadebiutuje też w nieco weselszych barwach. Ceny wynoszą:Tanio? W Polsce raczej nie spodziewamy się aż tak atrakcyjnych cen po przeliczeniu ich na złotówki.Źródło: Lenovo