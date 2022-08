97-calowy OLED LG nie ma głośników, ale emituje dźwięk 5.1

Ależ sprzęt.

Telewizor LG bez głośników emituje dźwięk w standardzie 5.1

Co jeszcze można wymyślić w zakresie technologii związanych z telewizorami, zapytacie? Jak się okazuje producenci mają całkiem spore pole do popisu. Udowadnia to LG Display, firma produkująca bezapelacyjnie najpopularniejsze w Polsce telewizory OLED. Korporacja z Korei Południowej zaprezentowała właśnie swój najnowszy 97-calowy panel OLED.EX na targach K-Display 2022 w Seulu. Imponuje nie tylko obrazem, ale też dźwiękiem. Ciekawostka: w urządzeniu nie ma głośników.LG Display zapowiedziało swój telewizor nowej generacji w roku ubiegłym. Dopiero teraz jednak dało się zobaczyć go publicznie. OLED.EX w rozmiarze 97-cali to nie tylko imponujących rozmiarów matryca o, jak twierdzi producent, wiernym odwzorowaniu kolorów, perfekcyjnych czerniach i fenomenalnym kontraście, ale też interesujące podejście do kwestii audio.Wiecie zapewne, że telewizory OLED cechują się minimalną grubością. Na tyle niewielką, że producenci elektroniki chętnie rezygnują ze stosowania w nich głośników, obniżając w ten sposób koszt produkcji. Wielu nabywców tego typu telewizorów korzysta i tak z kolumn kina domowego i soundbarów. Nie inaczej jest w przypadku telewizora OLED.EX, który to jednak dźwięk emituje. Dzieje się tak za sprawą technologii Film CSO (Cinematic Sound OLED).