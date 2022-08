TCL NXTPaper 10s - niedrogi tablet, którego ekran ma przypominać kartkę papieru

Przydatny dodatek: rysik T-Pen

Android 11 i dobrze znany procesor

Na rynku tabletów nie dzieje się zbyt wiele, ale co jakiś czas w sprzedaży pojawiają się nowe urządzenia. Na polskim rynku zadebiutował właśnie TCL NXTPaper 10s, a według producenta ekran o przekątnej 10,1 cala wraz z warstwą antyrefleksyjną i funkcją ochrony oczu przypomina kartkę papieru.Według producenta, ekran składa się aż z dziesięciu precyzyjnie wykonanych warstw, co pozwala niemal całkowicie wyeliminować niekorzystny i męczący dla ludzkiego oka wpływ jasnego, niebieskiego światła (aż o ponad 73%), a przy okazji może wyświetlać piękne, żywe i naturalne kolory, bez sztucznego dodawania cieplejszej, żółtej barwy.Zastosowany dotykowy ekran IPS ma rozdzielczość FHD (1920x1200) i może wyświetlać ponad 16 milionów kolorów.W zestawie z tabletem dołączony jest pasywny rysik T-Pen. Jego działanie ma przypominać pisanie na zwykłym papierze. Dodatek ten z pewnością przyda się podczas sporządzania notatek czy okazjonalnego rysowania.NXTPaper 10S działa w oparciu o ośmiordzeniowy procesor Mediatek MT8768 oraz procesor graficzny GE8320. Do dyspozycji jest też 4 GB RAM i 64 GB na dane z możliwością rozszerzenia za pomocą karty pamięci o dodatkowe 256 GB.Na pokładzie znajdziemy 8-megapikselową kamerę tylną z autofocusem i 5-megapikselową z przodu, obie z możliwością nagrywania wideo w rozdzielczości 1080p w 30 klatkach.Zastosowane dwa głośniki oraz dwa mikrofony powinny sprawdzić się przy telekonferencjach i rozmowach z przyjaciółmi.Matowa obudowa mierzy 241,3 x 159,2 x 8,3 mm, a całość waży 490 gramów. Za zasilanie odpowiada bateria o pojemności 8000 mAh.Według producenta, tablet jest również gotowy na instalację Androida 12. TCL NXTPaper 10s wyceniono w Polsce naŹródło: TCL