Solidigm zapowiada tanie i szybkie dyski SSD M.2. Na start Solidigm P41 Plus

Mogą być interesujące.

Solidigm P41 Plus

"Spółka Solidigm zainwestowała w oprogramowanie dyskowe, które pozwala zmaksymalizować wrażenia użytkownika. W efekcie prezentuje Solidigm Synergy™, opcjonalny pakiet, który obejmuje zarówno sterownik dysku, jak i aplikację dla systemu Windows z narzędziami do monitorowania stanu dysku. Sterownik dysku Solidigm Storage Driver obsługuje buforowanie zarządzane w komputerze hosta poprzez monitorowanie schematów użytkowania w celu identyfikacji danych o wysokim priorytecie i przechowywania najważniejszych pozycji w pamięci podręcznej, aby umożliwić szybsze odczyty danych w miarę zapełniania się dysku. Oprogramowanie Solidigm Synergy można pobrać za darmo na stronie solidigm.com."

Kontroler : Silicon Motion SM2269XT

: Silicon Motion SM2269XT Kości pamięci : Micron 3D QLC NAND

: Micron 3D QLC NAND Odczyt/zapis sekwencyjny : 3500/1625 MB/

: 3500/1625 MB/ Liczba operacji losowych : 115 000 IOPS

: 115 000 IOPS Gwarancja / TBW: 5 lat / 200 TB

Kontroler : Silicon Motion SM2269XT

: Silicon Motion SM2269XT Kości pamięci : Micron 3D QLC NAND

: Micron 3D QLC NAND Odczyt/zapis sekwencyjny : 4125/2950 MB/s

: 4125/2950 MB/s Liczba operacji losowych : 225 000 IOPS

: 225 000 IOPS Gwarancja / TBW: 5 lat / 400 TB

Kontroler : Silicon Motion SM2269XT

: Silicon Motion SM2269XT Kości pamięci : Micron 3D QLC NAND

: Micron 3D QLC NAND Odczyt/zapis sekwencyjny : 4125/3325 MB/s

: 4125/3325 MB/s Liczba operacji losowych : 390 000 IOPS

: 390 000 IOPS Gwarancja / TBW: 5 lat / 800 TB

Solidigm to spółka, która w grudniu 2021 roku przejęła biznes dysków SSD Intela. Po kilku miesiącach oczekiwania firma przedstawiła swoje pierwsze dyski SSD sprzedawane pod marką własną. Mowa o Solidigm P41 Plus, które to nośniki danych trafią do sprzedaży w Polsce na przełomie sierpnia i września bieżącego roku. Co o nich wiemy?Solidigm P41 Plus to dyski mające pozytywnie zaskakiwać konsumentów swoimi możliwościami oraz cenami. Obsługa interfejsu PCIe 4.0 oraz prędkość odczytu sekwencyjnego do 4125 MB/s nie robią może gigantycznego wrażenia, ale w zestawieniu z ceną według deklaracji producenta... powinny. Ceny na tę chwilę niestety nie są znane.Nośniki Solidigm P41 Plus bazują na 144-warstwowych kościach pamięci 3D NAND i są dostępne w najpopularniejszym formacie M.2 2280. W sprzedaży pojawią się w trzech wariantach pojemnościowych: 512 GB, 1 TB i 2 TB. Dowiedzieliśmy się, że Solidigm stworzy też modele w standardzie 2230 oraz 2242 z myślą o producentach OEM.Producent chwali się również oprogramowaniem:Podstawowe parametry dysków wynoszą:Źródło: Solidigm