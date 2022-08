Garmin Enduro 2 - smartwatch dla sportowców wytrzymałościowych

Garmin Enduro 2 - multisportowy zegarek z ładowaniem solarnym i niesamowicie długim czasem pracy w trybie GPS.



Firma Garmin zaprezentowała multisportowy smartwatch Enduro 2. Jak sama nazwa wskazuje, zegarek przeznaczony jest w szczególności dla osób uprawiających sporty wytrzymałościowe. Cechą charakterystyczną urządzenia jest m.in. bardzo długi czas pracy baterii, wbudowane mapy TopoActive oraz latarka LED. Warto wspomnieć o technologii SatIQ, optymalizującej wydajność akumulatora oraz funkcji ładowania solarnego, która to wydłuża pracę Enduro 2 nawet do 150 godzin w trybie GPS, oraz do 46 dni w trybie smartwatcha.



"Sportowcy wytrzymałościowi wyróżniają się wielkim zaangażowaniem - Enduro 2 został stworzony specjalnie dla nich. To narzędzie na którym można polegać; wspomaga oraz usprawnia proces treningu i regeneracji. Dzięki wbudowanym mapom, możliwości odtwarzania muzyki, najdłuższy czas pracy baterii w produktach tej klasy oraz coraz dłuższą listę funkcji wspomagających długodystansowy wysiłek, Enduro 2 jest obowiązkowym urządzeniem dla każdego amatora sportów wytrzymałościowych" - mówi Dan Bartel, wiceprezes Garmin ds. sprzedaży konsumenckiej.







Ekstremalne wyzwania

Enduro 2 wyróżnia się lekkością i trwałością. Ramka (bezel) oraz pokrywa tylna zegarka jest tytanowa, sama obudowa (51 mm) to już polimer wzmocniony włóknem szklanym, natomiast szkiełko jest szafirowe - Power Sapphire. Smartwatch został wyposażony w lekki, elastyczny nylonowy pasek na rzep Ultrafit. Dodatkowo czuły ekran dotykowy (wyświetlacz o przekątnej 1,4” i rozdzielczości 280 x 280 pikseli) stanowi uzupełnienie dla tradycyjnych przycisków sterujących.





ładowania akumulatora za pomocą energii słonecznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu Enduro 2 może działać nawet do 46 dni trybie smartwatcha, a w trybie GPS nawet do ponad 6 dni (150 h). Na uwagę zasługuje również wielodiodowa latarka LED, która oprócz opcji regulacji natężenia światła, wzbogacona została o tryb stroboskopowy (dopasowany do kadencji biegacza) oraz tryb czerwonego światła. Obecnie jest to najjaśniejsza latarka Garmina - dwa razy jaśniejsza niż ta, która „siedzi” w feniksie 7X.





Garmin Enduro 2 - aktywność biegów ultra



