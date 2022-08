Premiera Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Fold 4. Pierwsze wrażenia, ceny i przedsprzedaż

Specyfikacja Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 4 8/128 GB - 5149 zł

Galaxy Z Flip 4 8/256 GB - 5449 zł

Galaxy Z Flip 4 - wersja konfigurowalna Bespoke - 5559 zł

Galaxy Z Flip 4 8/512 GB - 5999 zł

Specyfikacja Galaxy Z Fold 4

Galaxy Fold 4 12/256 GB - 8399 zł

Galaxy Fold 4 12/512 GB - 8999 zł

Galaxy Fold 412/1 Tb - 9999 zł - na Samsung.com w kolorze burgundowy

Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch 5 Pro

Samsung zaprezentował dzisiaj sporo nowych urządzeń! Zobaczyliśmy nowe wersje składanych smartfonów, dwa zegarki, a także udoskonalone słuchawki.Poznajcie bliżej: Samsung Galaxy Z Flip 4, Galaxy Fold 4, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro, oraz Galaxy Buds 2 Pro. Mieliśmy już możliwość obcowania z tymi urządzeniami na przedpremierowym pokazie.Wszystkiego na temat nowych Samsungów oraz akcesoriów dowiecie się z materiału na naszym kanale YouTube. Zapraszamy do subskrybowania.Samsung Galaxy Z Flip 4 wyposażony jest w ekran 6.7 cala Dynamic AMOLED 2X z adaptacyjnym odświeżaniem 120Hz. Odświeżanie działa teraz od 1-120 Hz, poprzednik miał zakres 10-120 Hz. Panel oferuje rozdzielczość 2640x1080, Full HD+. Krawędzie zostały zmniejszone, dzięki czemu smartfon z tym samym ekranem jest delikatnie mniejszy.Przebudowie został poddany także główny zawias, co sprawia że smartfon jest zgrabniejszy. Zewnętrzny wyświetlacz to ponownie 1.9” Super AMOLED 60Hz, czyli ten sam który mieliśmy w Z Flip 3. Ekrany oraz obudowę chroni szkło Gorilla Glass Victus+.Nowością w specyfikacji jest procesor Snapdragon 8+ Gen 1 wykonany w 4 nanometrach. Charakteryzuje się on taktowaniem rdzenia do 3.2 Ghz. Wspiera go 8 GB RAM LPDDR5 oraz pamięć wbudowana 128/256/512 GB. Procesor jest też ważny jeżeli mówimy o aparatach, one co prawda zostały poddane tylko lekkiej modernizacji. Znowu mamy dwie kamery po 12 Mpx. Aparat główny jest jednak jaśniejszy co przekłada się na lepsze zdjęcia w słabych warunkach oświetleniowych. Dzięki zastosowaniu nowszego procesora NPU i nowym algorytmom systemy sztucznej inteligencji potrafią wydobyć więcej szczegółów ze zdjęć nocnych. Drugi obiektyw 12 Mpx to ultraszerokokątna matryca z polem widzenia 123 stopnie. Na froncie kamera do selfie ma rozdzielczość 10 Mpx.Bateria urosła z 3300 mAh, do 3700 mAh, co w połączeniu z procesorem powinno dać zadowalające efekty czasu pracy urządzenia. Poprawiło się też samo ładowanie z 15 W smartfon będzie się teraz ładował z mocą 25W, ale też oferuje możliwość ładowania bezprzewodowego.Obudowa Z Flip 4 co prawda jest szklana, ale tym razem wszystkie warianty są pokryte matową powłoką. Korpus wykonany jest z Armor Aluminium. Wymiary wynoszą 165.2x71.9x6.9 mm. Waga to 187 gramów, co sprawia, że jest lekki i ma komfortowe wymiary, szczególnie po złożeniu. Sporym plusem jest certyfikat wodoodporności IPX8.Ekran zewnętrzny mimo, że został taki sam jak rok temu zyskał teraz sporo nowych rozwiązań. Jeżeli macie zegarek Galaxy Watch, będziecie mieli możliwość ustawienia takiego samego motywu na zegarku i na zewnętrznym wyświetlaczu. Tak samo działają rozszerzone motywy Galaxy, które teraz obejmują też ten mały ekran. Dodatkowo możemy teraz z jego poziomu włączyć/wyłączyć Wi-Fi, latarkę czy Bluetooth. Jest też opcja odbierania połączeń bez konieczności otwierania urządzenia, czy szybkiej odpowiedzi na powiadomienia.Samsung Galaxy Z Flip 4 będzie dostępny w sklepach w czterech wariantach kolorystycznych szarym, srebrnym, fioletowym oraz różowe złoto.Dodatkowo na stronie samsung.com będzie też opcja Bespoke, czyli możliwość personalizacji jeszcze przed zakupem. Do wyboru będzie jeden z 5 kolorów przedniego, tylnego panelu oraz jedna z 3 wersji ramek. Tak skonfigurowany smartfon będzie czekał na odbiór w Samsung Brand Store.Przedsprzedaż trwa od 10 do 25 sierpnia, a sprzedaż regularna startuje od 26 sierpnia.Nowy składany Z Fold 4 ma zbliżoną specyfikację do poprzednika, jednak zaszło tu kilka istotnych zmian. Ekran ma ponownie przekątną 7.6 cala, jest to panel Dynamic AMOLED 2X, jednak w proporcjach 21.6:18, przez co jest o około 3 milimetry szerszy od poprzednika i delikatnie wyższy. Podobnie jak Z Flip 4, oferuje adaptacyjne odświeżanie od 1 do 120 Hz. Jego jasność została podbita do 1000 nitów. Pod wyświetlaczem ukryta jest kamera do selfie o rozdzielczości 4 Mpx, ponownie nie jest to wybitny aparat i raczej polecam korzystać z kamerki na zewnątrz, albo kamery głównej.Dzięki szerszemu ekranowi głównemu, ten zewnętrzny też jest teraz szerszy. Poprzednik, czyli Z Fold 3 był strasznie wąski i podłużny, tym razem wyświetlacz na zewnątrz jest wygodniejszy. Przyczynił się do tego również zawias który jest mniejszy i mniejsze są też ramki dookoła ekranu. W końcu stosunkowo wygodnie korzysta się z Folda nawet jak jest złożony.Wyświetlacz ma przekątną 6.2 cala, jego proporcje wynoszą 23.1:9. Odświeżanie jest do 120 Hz, ale nie jest to ta sama technologia co w ekranie głównym. Ekrany i szkło na obudowie chroni Gorilla Glass Victus+.Poza ulepszonymi podzespołami smartfon zyskał też kilka przydatnych rozwiązań systemowych. Dzięki współpracy z wieloma deweloperami aplikacje mają teraz działać lepiej w trybie pełnego ekranu. Pojawił się pasek narzędzi przypominający ten z komputerów PC, z jego poziomu możemy przełączać się między wybranymi aplikacjami. Dzięki sporemu ekranowi spokojnie będzie można pracować na trzech aplikacjach jednocześnie w trybie dzielonego ekranu.Oczywiście smartfon będzie można obsługiwać za pomocą rysika S Pen. Niestety nie doczekał się on dedykowanego gniazda, ale możemy dokupić specjalne etui razem z rysikiem przygotowane dla tego modelu.Nad wydajnością nowego Folda czuwa Snapdragon 8+ Gen 1, czyli ten sam procesor co w Z Flip 4, jest to ulepszona jednostka w stosunku do grzejącego się Snapdragona 8 Gen 1 bez dopisku plus. Do wyboru użytkowników będą wersje z pamięcią na dane zaczynając od 256 GB, przez wersję 512, a także najmocniejszą dostępną na start tylko na stronie Samsung.com wersję 1 Tb. Każdy z wariantów jest wyposażony w 12 GB RAM LPDDR5.Tylny panel wzbogacił się o aparat główny 50 Mpx z optyczną stabilizacją obrazu i światłem f/1.8. Do tego mamy dwa pozostałe obiektywy: ultraszerokokątny 12 Mpx oraz teleobiektyw 10 Mpx z OIS, oferujący 3 krotny zoom optyczny i 30 krotny cyfrowy, jest to również nowości w tym modelu. Na froncie znajduje się aparat do selfie 10 Mpx.Smartfon wyposażony jest w baterię 4400 mAh, ze wsparciem dla ładowania 25W. Pojemność pozostała bez zmian jednak procesor w 4 nanometrowej technologii ma zapewnić lepsze wyniki na baterii. Do tego mamy oczywiście ładowanie bezprzewodowe z mocą 15W.Samsung Galaxy Z Fold 4 będzie dostępny w sklepach w kolorach beżowy, czarny, zielony. Tak samo jak Z Flip 4 ma certyfikat wodoodporności IPX8.Przedsprzedaż trwa od 10 do 25 sierpnia, a sprzedaż regularna startuje od 26 sierpnia.Poza nowymi smartfonami Samsung zaprezentował też nowe zegarki z serii Galaxy Watch. Ten pierwszy Galaxy Watch 5 jest następcą 4, ale wersja 5 Pro to nowość w ofercie producenta.Galaxy Watch 5 dostępny będzie w wariancie 40mm w kolorach: czarny, różowe złoto, srebrny, oraz 44mm w kolorach: czarny, niebieski, srebrny.Galaxy Watch 5 Pro ma jedynie wariant 45mm i kolory: czarny i szary.Jednak wraz z premierą zegarków wychodzi też nowa linia pasków, do wyboru będą silikonowe paski w różnych kolorach, czy też metalowe bransolety.Zacznijmy od nowości, czyli od Galaxy Watch 5 Pro. Jest to smartwatch o wzmocnionej konstrukcji. Koperta wykonana jest z tytanu, a szkiełko jest szafirowe. Zegarek ma certyfikat militarny MIL-ST-810H. Do tego jest także wodoodporność do 5ATM oraz certyfikat IP68. Watch 5 co prawda ma obudowę a Armor Aluminium, ale także ma pozostałe certyfikaty.Sercem nowych urządzeń jest autorski procesor Exynos W920, który poza wydajną pracą ma się charakteryzować niskim poziomem energii. Zegarki wyposażone są w 1.5 GB RAM i 16 GB pamięci na dane.Wbudowana bateria w Watch 5 Pro ma pojemność 590 mAh. Mam nadzieję, że przełoży się to na zadowalające wyniki, mimo zasobożernego Android Wear. Watch 5 w zależności od wersji przy 40mm ma pojemność 284 mAh, a 44mm 410 mAh. Plusem jest wsparcie dla bezprzewodowego ładowania.W ich wyposażeniu jest w mikrofon, głośnik, funkcje wibracyjne, a także wirtualny pierścień. Niestety nie będzie teraz już żadnej wersji z klasycznym pierścieniem, za to każde z urządzeń będzie miało opcję wirtualnego pierścienia. Jeżeli chodzi o funkcje zdrowotne dostępny będzie pomiar EKG, ciśnienie tętnicze, analiza składu masy ciała, ciągły pomiar saturacji.Tym razem Watch już w standardzie wspiera najpopularniejsze usługi Google, a przede wszystkim Asystenta Google. Jak przystało na system Android mamy też dostęp do sklepu Play.Oczywiście zegarki wyposażone są w Bluetooth 5.2, WiFi , GPS, NFC i w droższych wersjach w LTE.Ekskluzywne funkcje dla Watch 5 Pro to: