Kupiłem sobie soundbar. Audiofile mnie oszukali

To nie jest odpowiedź na mój wątek (wolę nie ujawniać swoich forumowych tożsamości), aleobrazuje podejście większości audiofili do pytania o soundbary. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z forum.audio.com.plMieszkam w małym mieszkaniu o specyficznym układzie pomieszczeń. W salonie mogłem postawić telewizor o przekątnej ekranu wynoszącej co najwyżej 49 cali (nie pytajcie dlaczego), a w obrębie pomieszczenia nie mogłem wygospodarować przestrzeni na dwie kolumny. Tak, gdybym tylko mógł z pewnością postawiłbym właśnie na nie, ale z pewnych względów musiałem poszukać soundbara o określonych wymiarach. Łatwo nie było, zwłaszcza że szukałem czegoś bez zewnętrznego głośnika niskotonowego. Melomani na kilku forach słysząc ostatni z wymogów dali mi "krzyżyk na drogę" i z nieskrywanym wzburzeniem uznali mnie za trolla.Kiedy utwierdziłem się już w przekonaniu, że kupując soundbar spełniający moje wymagania wyrzucę pieniądze w błoto, postanowiłem znaleźć odpowiedni model takiego urządzenia. Nie chciałem przepłacać. Polecana przez wąskie grono sympatyków soundbarówbyła odrobinę zbyt droga (no i miała subwoofer), a tańszanie była nigdzie dostępna (albo coś nie tak było z jej wymiarami, nie pamiętam). Wtedy znalazłem kilka recenzji, prawdopodobnie najtańszego soundbara z Dolby Atmos. "Dolby Atmos w soundbarze, dobre", stwierdziłem. Cena na poziomie 799 złotych skusiła mnie jednak do wyprawy do pobliskiego Media Expert. Stwierdziłem, że spacer dobrze mi zrobi i przynajmniej posłucham brzmienia kilku soundbarów na żywo. Przyznam szczerze, że ostatnim soundbarem jakiego słuchałem był, który sprawdzał się co najwyżej w roli głośnika komputerowego. Nie oczekiwałem wiele, naprawdę.Yamaha YAS-106. | Źródło: YamahaPo przybyciu do sklepu w mig zwróciłem uwagę jednego z pracowników, który zaproponował pomóc w wyborze i możliwość sprawdzenia dowolnego urządzenia. Mężczyzna miał już smartfon sparowany z głośnikiem i rozpoczął prezentację. Jakie warunki odsłuchowe panują w wielkiej hali sklepu wie chyba każdy. Ogromna kubatura i zgiełk nie symulują najlepiej warunków domowych. Mimo to brzmienie TCL TS8111 wprawiło mnie w niemałe zaskoczenie. Nie jestem osobą szalenie wymagającą od sprzętu audio, ale uważam się przy tym za kogoś mającego pojęcie o muzyce. Tani soundbar spełniał z nawiązką moje wymagania. Grał całkiem szczegółowo, donośnie, nie brakowało mu dynamiki. Halo, mówimy tu o sprzęcie audio kosztującym 799 złotych. Wydaje mi się, że skoro trafił w moje gusta, trafiłby w gusta większości osób rozważających zakup niedrogie soundbara. Ja byłem wręcz osłupiony tym, że grał tak dobrze.TCL TS8111. | Źródło: TCL"Biorę" - powiedziałem bez zastanowienia. Sprzedawcy zrzedła mina. Powiedział, że to sprzęt będący na ekspozycji już rok i nie poleca z tego względu jego zakupu. Cewki dostały niemałego łupnia w trakcie wielu podobnych odsłuchów. Na moje życzenie pracownik sklepu sprawdził stan magazynowy urządzeń i niestety, ale wszystkie znajdowały się na ekspozycji w innych sklepach. Zaproponowano mi droższy modelz zewnętrznym subwooferem (wtedy: 1549 złotych w sklepie), który miał oferować jeszcze lepsze doznania odsłuchowe. Powiedziałem, że przemyślę temat.Nie uśmiechało mi się płacić za soundbar 1549 złotych, skoro taki za połowę tej ceny uznałem za wystarczający. Mimo wszystko nie miałem wyjścia i musiałem poszukać czegoś innego. Poczytałem recenzje modelu TCL TS9030 (na ogół pozytywne), znalazłem go w sieci w cenie 1199 złotych, stwierdziłem, że miejsce na subwoofer wygospodaruję i zamówiłem sprzęt do domu.TCL Ray-Danz TS9030 okazał się strzałem w dziesiątkę. Nie wiem czy gra "o 400 złotych lepiej" od modelu TCL TS8111, bo nie miałem możliwości jednoczesnego odsłuchu obydwóch tych urządzeń. Wydaje mi się jednak, że byłbym kapkę szczęśliwszy, gdybym zapłacił mniej. Skoro jednak nie mogłem kupić tańszego z modeli, a ten nieco droższy przypadł mi do gustu, to... pozostaje mi się chyba cieszyć. Czy TCL TS9030 nie ma wad? Ma, jak chyba każde urządzenie.TCL Ray-Danz TS9030. | Źródło: TCLTak, Dolby Atmos w soundbarze z tej półki cenowej (w soundbarze w ogóle?) to pomyłka, ale kupując ten sprzęt nie spodziewałem się, że zastąpi mi kilka głośników rozmieszczonych w pokoju dookoła mnie. Tak, soundbar gra najlepiej, gdy gra naprawdę głośno, a w bloku nie zawsze można sobie pozwolić na takie szaleństwo. Sumarycznie jednak zakupiony sprzęt daje mi sporo radości.I tak: soundbar gra o niebo lepiej niż głośniki w telewizorze Philips PUS8303. Oczywiście w dużej mierze jest to zasługa znacząco wzmocnionych tonów niskich, ale, co oczywiste, nie tylko.Podjąłem dobrą decyzję zakupową za sprawą garstki internautów, którzy naprowadzili mnie na produkt, z którego finalnie jestem zadowolony. Audiofile jako społeczność w dużej mierze zawiedli. Oszukali mnie. Twierdzili, że wybór soundbara to zły wybór. Wręcz przeciwnie, to doskonały wybór, o ile ma się ściśle sprecyzowane potrzeby.Jeśli zastanawiasz się czy warto kupić soundbar, to... sam się przekonaj. Idź do któregoś z większych elektromarketów, posłuchaj kilku soundbarów do telewizora i oceń, czy wpisują się w Twoje gusta. Nie rezygnuj z soundbara tylko dlatego, że 95 procent użytkowników forum dla miłośników audio będzie odwodzić Cię od tego pomysłu. Jeśli przekonasz się już, że to produkt dla Ciebie, znajdź dobrze oceniany model i ciesz się z nowej jakości brzmienia.Powodzenia.Źródło: mat. własny