Doogee prezentuje serię pancernych smartfonów S89 z ogromną baterią i oświetleniem RGB

Zbliżająca się premiera.

Seria S98 – cena, dostępność i szansa na wygranie darmowego egzemplarza

Doogee zainspirowane nietypowym designem Nothing Phone (1) stworzyło serię pancernych smartfonówcechującą się wykorzystaniemi baterią o ogromnej pojemnościNothing Phone (1) reklamuje swoje oświetlenia jako „glif”. Natomiast Doogee określa swoje rozwiązanie jako „oddychające oświetlenie”. W przeciwieństwie do Nothing Phone (1), S89 oferuje kolorowe oświetlenie RGB. Użytkownicy mogą zdecydować, który kolory preferują i przypisać je do rożnych funkcji. Firma podaje, że będziemy mogli kontrolować różne aspekty oświetlenia takie jak jego wzór, prędkość lub ustawić sekwencję wyświetlanych kolorów.Jeżeli design S89 przyprawia Was o uczucie deja vu to jest to nic dziwnego. Firma oparła wygląd urządzenia na serii smartfonów. Ta seria, z masywną baterią 10 000 mAh i kolorowym oświetleniem, pozostaje jednym z najlepiej sprzedających się produktów w repertuarze Doogee. Seria S89 to próba powtórzenia tego sukcesu.Firma podaje, że udało jej się zmieścić baterię o pojemnościw smartfonie o grubości 19,4 mm. Jest to szczególnie imponujące jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, ze Doogee udało się utrzymać wagę S89 na poziomie 400 gramów.Przy tak pojemnej baterii potrzebny jest też odpowiednio wydajny system ładowania. Doogee S89 Pro wyposażony będzie w ładowarkę 65 W, która jest w stanie naładować telefon z 0 do 100% w ok. 2 godziny. Zwykły S89 otrzyma w zestawie ładowarkę 33W.Seria S89 charakteryzuje się potrójnym aparatem na tyle. W S89 Pro zastosowano obiektyw 64 Mpix + 20 Mpix + 8 Mpix zaś w S89 znajdziemy oczko 48 Mpix + 20 Mpix + 8 Mpix. W obu wypadkach aparaty 20 Mpix oferują noktowizję zaś sensory 8 Mpix przeznaczone są do robienia ultraszerokich zdjęć.Producent zdecydował się wykorzystać układ MediaTek Helio P90 jako serce serii S89. Ten procesor wspierany jest przez 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej w wersji S89 Pro. S89 oferuje w tym wypadku 8 GB pamięci RAM i 128 GB na pliki użytkownika.Oczywiście jak przystało na pancerne smartfony, seria S89 jest wodo i kurzoodporna (IP68 i IP69K) oraz jest odporna na wstrząsy (MIL-STD-810H). Co więcej, S89 wspiera NFC, działa na Androidzie 12, oferuje ładowanie zwrotne, programowalny przycisk i wiele innych przydatnych funkcji.Firma podaje, że planuje rozpocząć sprzedaż serii S89 na platformach AliExpress oraz Doogeemall od 22 sierpnia.W dniach 22 i 26 sierpnia seria S89 będzie mocno przeceniona na platformie AliExpress.zostanie przeceniony z $459.98 naczyli ok. 1060 zł.zostanie przeceniony aż o 50% - z $399.98 na(ok. 920 zł).Doogee przygotowało także kupon na $10 znikżki, który dostępny będzie w bardzo ograniczonej ilości. Rabat bedzie dostępny tylko dla garstki klientów, którzy złożą wczesne zamówienie na telefon. Im wcześniej, tym lepiej.Firma przygotowała także dwa giveawaye, w których będzie można zgarnąć telefon z serii S89 zupełnie za darmo. Więcej o zasadach promocji i nagrodach będzie można znaleźć na oficjalnej stronie S89 Źródło: Doogee