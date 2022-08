Zadebiutował OnePlus Ace Pro. To niby OnePlus 10T, ale jednak sporo tańszy

Źródło: OnePlus

OnePlus Ace Pro 12 + 256 GB za 3499 juanów, około 505 euro;

OnePlus Ace Pro 16 + 256 GB za 3799 juanów, około 550 euro;

OnePlus Ace Pro 16 + 512 GB za 4299 juanów, około 620 euro.

Specyfikacja OnePlus Ace Pro

System operacyjny: Color OS 12.1 oparty na systemie Android 12

Czytnik linii papilarnych zintegrowany z wyświetlaczem;

Komunikacja: modem 5G SA/NSA, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.2, NFC, USB typu C w standardzie 2.0, dwuzakresowy GPS, GLONASS, Galileo dwuzakresowy, Beidou;

dualSIM: tak;

Dźwięk: głośniki stereo, obsługa Dolby Atmos, dwa mikrofony;

Wymiary i waga: 163 x 75.37 x 8.75 mm, 203.5 g;

Warianty kolorystyczne: czarny, zielony.

Premiera OnePlus Ace Pro była początkowo planowana na 3 sierpnia. Jednak wydarzenie zostało przełożone i urządzenie w końcu zadebiutowało w Chinach i jest już oficjalnie dostępne. Czy warto było czekać na ulepszony wariant OnePlus Ace z kwietnia tego roku? Sprawdźmy.Smartfon zgodnie z oczekiwaniami jest ekskluzywny dla Chin: w końcu jest to OnePlus 10T z inną nazwą i interfejsem użytkownika (zamiast OxygenOS pracuje na ColorOS), specyfikacje techniczne (inne warianty pamięci) i design nie uległy jednak zmianie. I choć w pierwszym przypadku nie można mieć o to pretensji, o tyle pozostawienie tego samego wyglądu nijak ma się stylistycznie do modelu z kwietnia tego roku, który zdecydowanie wyróżniał się nie tylko w portfolio marki, ale również na tle konkurencji. A tak OnePlus ma w asortymencie identyczne smartfony, ale na różne rynki i pod innymi nazwami.O ile więc OnePlus nie chce mieć w ofercie dwóch identycznych modeli, nie zobaczymy tego u nas. OnePlus Ace Pro ustawił w wirtualnej kolejce aż 20 tysięcy osób oczekujących na otwarcie przedsprzedaży, co świadczy o dużym zainteresowaniu urządzeniem. Poniżej aktualne ceny w Chinach:Dla porównania w Europie podstawowy wariant OnePlus 10T wyposażony w 8 GB RAM i 128 GB na dane został wyceniony na 699 euro (~3280 zł), a wersja 16 GB/256 GB kosztuje 799 euro (około 3750 zł). Widać zatem, że w Chinach model ten jest znacznie tańszy, a do tego jeszcze występuje w lepszych konfiguracjach.Smartfon został wyposażony w 6.7-calowy wyświetlacz E4 AMOLED dostarczony przez firmę Samsung z dynamiczną częstotliwością odświeżania 120 Hz. Z pewnością jest to bardzo dobry panel, aczkolwiek konkurencja stosuje już ekrany E5 AMOLED, które charakteryzują się lepszym zarządzaniem energii, a także szybszym czasem reakcji. Jest to panel z certyfikatem HDR10+ i 10-bitowym kolorem.OnePlus Ace Pro wykorzystuje układ SoC Snapdragon 8+ Gen 1, zapewniając lepszą wydajność i efektywność w porównaniu z poprzednikiem. Telefon jest również wyposażony w maksymalnie 16 GB pamięci RAM LPDDR5 i do 512 GB pamięci na dane typu UFS 3.1OnePlus zastosował nową wersję „150W SUPERVOOC Endurance Edition”, która powinna znacznie przyspieszyć ładowanie telefonu. OnePlus twierdzi, że ta nowa ładowarka w wersji endurance powinna naładować akumulator od 1 do 100% w zaledwie 19 minut. OnePlus dodał na konferencji, że amerykańscy nabywcy otrzymają w zestawie sprzedażowym zasilacz o mocy 125 W, ale podobno nie wydłuży to jakoś znacząco czasu ładowania. Energię dostarczy natomiast akumulator o pojemności 4800 mAh.Na tylnym panelu smartfona obecny jest zestaw trzech aparatów. Ma on główny aparat Sony IMX766 o rozdzielczości 50 MP. Sensor mierzy 1/1,56 cala i obsługuje zarówno optyczną, jak i elektroniczną stabilizację obrazu. Oprócz głównego aparatu najnowszy OnePlus 10T 5G ma również ultraszerokokątny aparat o polu widzenia 119.9 stopnia. Nie zabrakło również sensora kamery makro, aczkolwiek szkoda, że nie ma teleobiektywu. OnePlus 10T 5G ma ultraszeroki aparat 8 MP i czujnik makro 2 MP.Do tego dochodzi jeszcze mechanizm Image Clarity Engine 2.0 (ICE), który oferuje zaktualizowany algorytm (niemal zbudowany od nowa), dzięki czemu aparat smartfona może robić zdjęcia szybciej i z większą szczegółowością. W mgnieniu oka ma wykonać dziesiątki zdjęć i zapisać to najlepsze.Ponadto obecne są algorytmy TurboRAW i HDR 5.0, natomiast do nocnych zdjęć posłuży hybrydowy system stabilizacji obrazu, oparty na stabilizacji elektronicznej i optycznej, a zatem bardzo dobrze znany algorytm Nightscape.Pozostała specyfikacja przedstawia się następująco:Źródło: OnePlus / fot. tyt. OnePlus