Sennheiser Momentum 4 Wireless z ANC. Świetny dźwięk bez kabla lub przewodowo

Jeśli potrzebujecie naprawdę wysokiej jakości słuchawek o wręcz audiofilskich możliwościach, to Sennheiser jest znany nawet z absolutnie topowych konstrukcji półotwartych z własnym wzmacniaczem kosztujących dosłownie dziesiątki tysięcy złotych. Oczywiście w nie aż tak absolutnie flagowych segmentach rynku, niemiecka firma też ma bogatą ofertę. Choć w przypadku innych marek, przedział cenowy w którym osadzone są najnowsze słuchawki Sennheiser Momentum 4 Wireless, można by uznać za typowy top jakości i ogromna część użytkowników nie potrzebuje niczego więcej.

W najnowszej odsłownie słuchawek Momentum, firma Sennheiser zastosowała 42-milimetrowe przetworniki wysokiej jakości. Jeśli zależy wam na niwelacji hałasów z zewnątrz, to możecie skorzystać z aktywnej adaptacyjnej redukcji szumów (ANC). W sytuacjach, kiedy dobrze by było być w pełni świadomym otoczenia i słyszeć jego dźwięki, można aktywować tryb transparentnego odsłuchu. Aplikacja Sennheiser Smart Control umożliwia uzyskanie najlepszego dopasowania wrażeń audio do preferencji słuchającego za pomocą equalizera, specjalnych trybów odsłuchu i funkcji personalizacji brzmienia.

Słuchawki Sennheiser Momentum 4 Wireless przygotowano w czarnym i białym wariancie kolorystycznym / Foto: Sennheiser

Naprawdę długi czas pracy na baterii z szybkim ładowaniem i dbałością o ergonomię użytkowania

Nie zapomniano też o wysokiej jakości zbieranego dźwięku mowy. Zastosowano matrycę mikrofonów 2x2 z cyfrowym kształtowaniem wiązki i automatycznemu tłumieniu szumu wiatru. Sennheiser Momentum 4 Wireless są konstrukcją hybrydową. Jeśli bateria byłaby już wyczerpana, albo zwyczajnie wolimy kabel, to możemy do nich podłączyć przewód minijack (w zestawie poza nim jest też rozgałęziacz na dwa minijacki - dodatkowy dla mikrofonu i kabel USB-C do ładowania). Bezprzewodowo komunikują się poprzez Bluetooth 5.2 i obsługują chociażby aptX, aptX Adaptive, AAC czy SBC.Najnowsza odsłona serii Sennheiser Momentum charakteryzuje się naprawdę długim czasem pracy na pełnym akumulatorze, który wynosi aż do 60 godzin. Ma też naprawdę szybkie ładowanie, bo po 10 minutach podłączenia do zasilania, można wydłużyć użytkowanie o 6 godzin. Do Sennheiserów Momentum 4 Wireless można podłączyć nawet kilka urządzeń, a obsługę realizujemy przez dotykowe panele na nausznikach (sterowanie muzyką, połączeniami, asystentem głosowym). Bardzo ciekawie prezentuje się funkcja Smart Pause, która zatrzymuje odtwarzanie zaraz po zdjęciu słuchawek i wznawia je, jeśli znów założymy je na głowę.