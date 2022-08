Pełna specyfikacja, wygląd, ceny i warianty Galaxy Z Flip4 tuż przed premierą

Smartfon skazany na sukces.

Podczas konferencji prasowej, która będzie miała miejsce już jutro (10 sierpnia), Samsung zaprezentuje również przystępny cenowo smartfon z elastycznym wyświetlaczem. Bez dwóch zdań nadchodzący Samsung Galaxy Z Flip4 będzie cieszył się zdecydowanie większym zainteresowaniem aniżeli Galaxy Z Fold4 z uwagi na kompaktowe rozmiary, jak również znacznie niższą cenę. Zanim jednak premiera już teraz warto poznać pełną specyfikację jak również wygląd tegoż modelu.Samsung Galaxy Z Flip4 to nowa wersja najpopularniejszej serii smartfonów ze składanym wyświetlaczem, który został dopracowany w szczegółach, względem poprzednika, aby być jeszcze lepszym. Na pierwszy rzut oka niewiele się zmieniło, ale Samsung twierdzi, że wciąż istnieją pewne elementy, które warto usprawnić. Między innymi, krawędzie wokół 6,7-calowego wyświetlacza Dynamic AMOLED 2X zostały zmniejszone, a zawias został gruntownie przebudowany, aby uczynić Z Flip4 bardziej kompaktowym i wytrzymałym.Wyświetlacz o rzeczonej przekątnej pracuje w rozdzielczości 2640 x 1080 pikseli i oferuje maksymalną częstotliwość odświeżania 120 Hz w trybie dynamicznym. Jest w formacie 21.9:9 i ma okrągłe wgłębienie pod górną krawędzią, w którym Samsung zdecydował się umieścić aparat do Selfie o rozdzielczości 10 MP (rozmiar piksela 1.22 mikrona i przysłona f/2.4). Ultracienkie szkło używane jako ochrona dla ekranu również zostało ulepszone i ma na celu podwyższenie stopnia ochrony.Dzięki składanemu wyświetlaczowi Flip4 można złożyć pod dowolnym kątem, w celu robienia zdjęć grupowych. Samsung mówi o wyświetlaczu „Infinity Flex”. Na zewnętrznej części obudowy znajduje się drugi, mniejszy wyświetlacz o przekątnej 1.9 cala (rozdzielczość 512 x 260 pikseli), który został wykonany w technologii AMOLED i oprócz powiadomień ma służyć także jako wizjer do zdjęc z głównych aparatów do autoportretów.Samsung zdecydował się zmodernizować system kamer względem poprzedniej generacji skołatanego smartfona. Obecny jest zatem 12-megapikselowy czujnik z podwójnym autofokusem, który ma przechwycić więcej światła przy rozmiarze pikseli 1.8 mikrona i przysłonie f/1.8, co ma przełożyć się na lepsze zdjęcia w pogorszonych warunkach oświetleniowych. Do tego jest jeszcze optyczna stabilizacja obrazu (OIS).Drugi 12-megapikselowy aparat ma obiektyw ultraszerokokątny z polem widzenia 123 stopnie (rozmiar pikseli 1.12 mikrona i przesłona f/2.2). Niestety tutaj zabrakło automatycznego pomiaru ostrości.Za działanie w Galaxy Z Flip4 odpowiadać będzie oczywiście układ SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, który charakteryzuje się taktowaniem rdzeni dochodzącym do 3.2 Ghz. Dzięki produkcji 4nm i innym optymalizacjom Samsung obiecuje dłuższą żywotność akumulatora. Układ SoC będzie współpracował z 8- gigabajtami pamięci RAM typu LPDDR5X i 128, 256 lub 512 gigabajtami szybkiej pamięci UFS.Za wydajność energetyczną odpowiadać będą dwa akumulatory o łącznej pojemności 3700 mAh, co powinno zapewnić urządzeniu znacznie dłuższą żywotność, względem poprzednika. Można go szybko ładować do 25 W przy użyciu ładowania kablowego, ale opcjonalnie również do 15 W przy użyciu ładowania bezprzewodowego.Oprócz obsługi NFC, modemu 5G i WiFi w standardzie 6 nie zabrakło również Bluetooth 5.2, głośników stereo z certyfikatem Atmos zoptymalizowanych przez AKG, pojedynczego slotu na kartę nanoSIM i obsługi eSIM nie zabrakło również wodoszczelnej konstrukcji opatrzonej certyfikatem IPX8. Obudowa wykonana ze szkła Corning Gorilla Glass Victus+, przy wadze 187 gramów i grubości 6.9 lub 15.9 milimetrów (ten ostatni po zamknięciu) czyni Galaxy Z Flip4 bardzo kompaktowym. Korpus Galaxy Z Flip4 jest wykonany z Armor Aluminium, dzięki czemu powinien być również w stanie wytrzymać większe obciążenia.Samsung Galaxy Z Flip4 po wyjęciu z pudelka będzie pracował pod kontrolą Androida 12 z interfejsem OneUI.Samsung Galaxy Z Flip4 będzie dostępny w sklepach w czterech wariantach kolorystycznych, ale Samsung chce zaoferować ponad 70 kombinacji kolorystycznych oraz szereg innych wariantów kolorystycznych w ramach tzw. Bespoke Edition.Podstawowy wariant Galaxy Z Flip4 wyposażony w 8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane wyceniony został na 1099 euro, natomiast wersja z 256 GB kosztuje 1159 euro. Z drugiej strony, jeśli wybierzesz maksymalną konfigurację z 512 GB, musisz wyłożyć 1279 euro. Sprzedaż regularna startuje 26 sierpnia, a od 10 sierpnia tego roku będzie go można nabyć w ramach oferty przedsprzedażowej.Źródło: winfuture / fot. tyt. winfuture