W tym kraju chcą zakazać tanich smartfonów z Chin. Xiaomi zagrożone?

Jaki jest powód?

Regulacje na rynku smartfonów często rozstrzygają się o spory patentowe o czym boleśnie przekonało się OPPO otrzymując zakaz sprzedaży swoich urządzeń na niemieckim rynku. Teraz pojawiły się ciekawe doniesienia dotyczące branży mobilnej prosto z Indii.Jak informuje Bloomberg , indyjscy urzędnicy starają się ograniczyć sprzedaż chińskim producentom, chodzi dokładnie o smartfony o wartości do 12 000 rupii (150 USD). Powód nie jest zaskakujący, Indie w ten sposób chcą pobudzić swój słabnący przemysł krajowy, jednocześnie zadając cios popularnym markom, w tym Xiaomi.Osoby zaznajomione ze sprawą twierdzą, że posunięcie to ma na celu wypchnięcie chińskich gigantów z niższego segmentu. Indie to drugi co do wielkości rynek mobilny na świecie i to właśnie niedrogie urządzenia cieszą się tam ogromnym zainteresowaniem.