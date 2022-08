Zadebiutował Galaxy A23 5G. Jego atutem jest OIS i niezły SoC

Specyfikacja Galaxy A23 5G

Źródło: Samsung

Oczekiwana cena Samsunga Galaxy A23 5G

Samsung po cichu wprowadził do oferty sprzedażowej nowy smartfon, Tym razem jest to Samsung Galaxy A23 5G, który ujawniony został na oficjalnej stronie internetowej ze specyfikacją i zdjęciami prasowymi. Samsung milczy jednak na temat ceny i dostępności telefonu, niemniej przyjrzyjmy się, co ma do zaoferowania Samsung Galaxy A23 5G.Samsung Galaxy A23 5G wyposażony został w 6.6-calowy wyświetlacz typu Infinity-V o rozdzielczości FullHD+. Charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz i technologią wykonania IPS. Do tego jeszcze został zabezpieczony przez Gorilla Glass 5.Za moc obliczeniową w smartfonie odpowiedzialny jest SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm), który zyskał na popularności i jest dość często stosowany w modelach średniej klasy z dostępem do sieci 5G. To przyzwoita jednostka z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A78 o maksymalnej częstotliwoci taktowania do 2.2 GHz i sześcioma rdzeniami ARM Cortex-A55 o taktowaniu do 1.7 GHz. Za grafikę odpowiedzialny jest układ graficzny Adreno 619, który współpracuje z maksymalnie 8 GB pamięci RAM i nawet 256 GB pamięci wewnętrznej.Jest dostępny w trzech wariantach pamięci RAM i dwóch wersjach pamięci na dane i aplikacje: 4 GB, 6 GB i 8 GB oraz ma wbudowaną pamięć 64 GB lub 128 GB. Pamięć można rozszerzyć do 1 TB za pomocą karty microSD. Akumulator o pojemności 5000 mAh oferuje wsparcie dla technologii szybkiego ładowania o mocy 25 W. Nie jest jasne, czy ładowarka znajduje się w zestawie sprzedażowym.Przechodząc do optyki, Samsung Galaxy A23 5G ma konfigurację z czterema aparatami na tylnym panelu: główny czujnik 50 MP charakteryzuje się przysłoną f/1.8, 5-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny, 2-megapikselowy obiektyw makro i kolejny czujnik głębi ostrości 2 MP. Na froncie umieszczono natomiast aparat 8MP z przysłoną f/2.2, który zadba o potrzeby miłośników selfie i wideorozmów. Jego główny tylny aparat oferuje optyczną stabilizację obrazu, co jest niewątpliwie wisienką na torcie.Smartfon ma wymiary 165.4 x 76.9 x 8.4 mm i waży około 197g. Najprawdopodobniej będzie dostępny w kolorach białym, różowym, czarnym i niebieskim. Jednak oficjalne nazwy marketingowe wariantów nie zostały jeszcze ujawnione przez Samsunga. Jeśli chodzi o zabezpieczenia, Samsung Galaxy A23 5G będzie wyposażony w czytnik linii papilarnych zintegrowany z włącznikiem.Smartfon po wyjęciu z pudełka pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem OneUI 4.1.Południowokoreański gigant nie podał jeszcze żadnych informacji na temat ceny i dostępności Samsunga Galaxy A23 5G. A na razie cenę można przewidzieć tylko po szczegółach cenowych jego poprzednika, Samsunga Galaxy A22 5G, który został wprowadzony na rynek w lipcu 2020 rokuw momencie debiutu na Starym Kontyn cnie kosztował około 1100 złotych. Można zatem założyć, że tegoroczny smartfon będzie kosztował około 1300 - 1400 złotych, mając na uwadze obecne ceny.Źródło:/ fot. tyt. Samsung