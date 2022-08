Pełna specyfikacja, wygląd, ceny i warianty Galaxy Z Fold4 tuż przed premierą

Topowy składany smartfon.

Zacznijmy nietypowo od cen i wariantów

Źródło: winfuture

Wszystko o ekranach w Galaxy Z Fold4

Źródło: winfuture

Źródło: winfuture

Flagowa wydajność i lepszy aparat

Źródło: winfuture

Już 10 sierpnia tego roku Samsung zaprezentuje swój najnowszy składany smartfon - Galaxy Z Fold4, który jeszcze przed oficjalną inauguracją odkrył przed nami wszystkie swoje atuty. Warto zatem już teraz sprawdzić, czego można się po nim spodziewać i czy warto w niego inwestować ponad 8 tysięcy złotych.Jak wynika z informacji przekazanych przez jeden z serwisów nadchodzący Galaxy Z Fold4 ma kosztować 1799 euro (~8450 zł) w najtańszej wersji z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Za wersję z 512 GB wewnętrznej pamięci flash zainteresowanym przyjdzie zapłacić 1899 euro (około 8930 zł). Nie ma natomiast jeszcze ceny za wariant 1TB. Co bardzo istotne, zaraz po prezentacji 10 sierpnia wystartuje przedsprzedaż, która potrwa do 25 sierpnia, więc wtedy rozpocznie się regularna sprzedaż. Warto jednak dokonać zakupu już na samym początku, gdyż Samsung z pewnością przygotuje dla klientów liczne prezenty.Nadchodzący Samsung Galaxy Z Fold 4 5G otrzyma nieco zmodernizowany wyświetlacz główny, który ma mieć przekątną 7.6” i dość nietypowe proporcje 21.6:18. Jest to panel typu Dynamic AMOLED 2X i oferuje rozdzielczość 2176 x 1812 pikseli - a więc jest nieco mniej szeroki, ale nieco wyższy, niż u poprzednika. Do tego warto mieć na uwadze, że oferuje adaptacyjne odświeżanie dochodzące do 120 Hz. Wewnętrzna kamera w Galaxy Z Fold4 jest ponownie zintegrowana pod powierzchnią wyświetlacza, który został zabezpieczony przez Ultra Thin Glass (Gorilla Glass Victus+).Rzeczona kamera pod wyświetlaczem oferuje cztery megapiksele, rozmiar pojedynczego piksela 2.0 mikrona i przysłonę f/1.8 ze stałą ogniskową.Na tym ekranie będzie można spokojnie pracować z trzema otwartymi aplikacjami jednocześnie na podzielonym ekranie. Z pewnością nie zabraknie także pływających okienek, a zatem wielozadaniowość będzie na wyższym poziomie, niż w przypadku Huawei Mate Xs 2 Natomiast zewnętrzny wyświetlacz Galaxy Z Fold4 ma ten sam rozmiar przy przekątnej 6,2 cala, format zmienił się na 23.1:9, a rozdzielczość wynosi 2316 x 904 piksele. Wyświetlacz zewnętrzny ma również częstotliwość odświeżania do 120 Hz.Oczywiście smartfon będzie można obsługiwać również stylusem S Pen, choć ten nie jest elementem wyposażenia i niestety nie doczekał się dedykowanego gniazda w obudowie.Za działanie w Galaxy Z Fold4 odpowiadać będzie oczywiście układ SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, który charakteryzuje się taktowaniem rdzeni dochodzącym do 3.2 Ghz. Dzięki produkcji 4nm i innym optymalizacjom Samsung obiecuje dłuższą żywotność akumulatora. Układ SoC będzie współpracował z 12 gigabajtami pamięci RAM typu LPDDR5X i 256 lub 512 gigabajtami szybkiej pamięci UFS. W niektórych krajach dostępny będzie wariant z jednym terabajtem pamięci na dane.Na tylnym panelu umieszczony zostanie główny aparat o rozdzielczości 50 megapikseli z optycznym stabilizatorem obrazu, a także ze światem na poziomie f/1.8. Do tego dochodzą jeszcze dwa inne, równie sensowne obiektywy: ultraszerokokątmy o rozdzielczości 12 MP ze światłem f/2.2 oraz teleobiektyw 10 MP (autofokus z detekcją fazową, rozmiar piksela 1.0 mikrona) oferujący 3-krotny zoom optyczny. Ten ostatni, podobne jak obiektyw główny otrzyma OIS.Za wydajność energetyczną odpowiadać ma akumulator o pojemności 4400 mAh, który nadal obsługuje szybkie ładowanie o mocy do 25 W. Do tego dochodzi jeszcze ładowanie bezprzewodowe, ale nadal tylko o mocy 15 W, jeśli użyjesz oczywiście odpowiedniej, kompatybilnej ładowarki. I choć pojemność akumulatora jest identyczna, jak w poprzedniku, to jednak Galaxy Z Fold4 powinien pracować dłużej na pojedynczym ładowaniu ze względu na zastosowanie bardziej energooszczędnego układu SoC.Pozostała specyfikacja ma obejmować: stereofoniczne głośniki, system dźwięku AKG, a także czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania i umieszczony na prawym boku. To wszystko umieszczone w smukłej wodoszczelnej konstrukcji o wymiarach 155.1 x 130.1 x 6.3 mm (rozłożony, a złożony 155.1 x 67.1 x 15.8 mm), przy wadze 254 g.Źródło: winfuture / fot. tyt. winfuture