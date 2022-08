Tablety w Lidlu za 29 złotych. O co chodzi? Są też narzędzia Parkside

Dobra promocja.

Tablet za 29 złotych z Lidla i inne gadżety

Nie tak dawno temu informowaliśmy Was o tym, że na półki sklepowe sieci Lidl trafi cała masa fajnych gadżetów, w tym tanie Hot Wheelsy za 7,99 złotych. Przedstawiciele Lidla nie powiedzieli jednak ostatniego słowa i jeszcze w tym miesiącu w ofercie pojawi się garść interesujących produktów z pogranicza świata technologii i ciekawych gadżetów. Zainteresowanie Polaków wzbudziła nowa gazetka Lidla ważna od 16 sierpnia. Widnieją w niej uwielbiane elektronarzędzia Parkside, akumulatory do elektronarzędzi Parkside oraz... tablety za 29 złotych. Brzmi intrygująco, prawda?Zacznijmy może od tabletów. Nowa oferta Lidla obracać się będzie głównie wkoło powrotu dzieci do szkoły. To właśnie dlatego najnowsza gazetka Lidla obfituje w produkty dedykowane zastosowaniom szkolnym. Dość niespodziewanie na stronie 33 gazetki ujrzeć można produkt opisany jako tablet elektroniczny LCD marki Silvercrest za 29,99 złotych. Nie jest to niestety urządzenie na miarę Apple iPada, a prosty znikopis z ekranem LCD o przekątnej 8,5 cala. Czas czuwania wynosi ok. 10 miesięcy, a sprzęt trafi do sprzedaży w trzech kolorach.