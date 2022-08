Premiera Huawei MateBook X Pro 2022. Szokuje wydajnością i smukłością

Polski oddział firmy Huawei właśnie wprowadza do sprzedaży w naszym kraju najnowszą edycję swojego flagowego laptopa. Huawei MateBook X Pro 2022 jest zdecydowanie najmocniejszym komputerem w historii Huawei. Ma też świetne wykonanie, a jego ekran został ulepszony względem wydania 2021.

Nowy Huawei MateBook X Pro 2022 jest przedstawicielem najwyższej serii komputerów marki Huawei. Został zaprojektowany dla użytkowników ceniących sobie wysoką jakość wykonania, wygodę i mocne podzespoły. Jego metaliczna obudowa otrzymała specjalne wykończenie Ink Blue. Do jej wykonania użyto stopów magnezu. Dzięki temu całość jest mocna i lekka, waży tylko 1,26 kg. Co ciekawe tak zwane wykończenie gwiezdnej szarości wiąże się z nieco wyższą wagą 1,38 kg.

Elegancka, lekka i wytrzymała magnezowa obudowa laptopa Huawei MateBook X Pro 2022 / Foto: Huawei

Multimedia na wysokim poziomie dzięki świetnemu ekranowi i aż sześciu głośnikom

Bardzo dobrą wydajność w laptopie Huawei MateBook X Pro 2022 zapewnia procesor Intel Core i7-1260P (12 rdzeni, w tym 4P do 4,7 GHz w turbo i 8E do 3,4 GHz w turbo) ze zintegrowaną grafiką Intel Iris Xe 96EU. Towarzyszy mu 16 GB pamięci RAM LPDDR5 o taktowaniu 5200 MHz. Na dane mamy 512 GB lub 1 TB przestrzeni na szybkim nośniku SSD NVMe PCI-Express. Akumulator o pojemności 60 Wh może być naładowany w pełni w czasie poniżej godziny, dzięki załączonemu w zestawie zasilaczowi Huawei SuperCharge 90 W. Co więcej po 15 minutach energii wystarczy nawet na 3 godziny wydajnej pracy. Całość pracuje pod kontrolą systemu Windows 11 Pro.Ekran o przekątnej 14,2 cala ma niezłą rozdzielczość 3,1K i pokrywa aż 92,5 proc. obudowy. Zapewnia bardzo dobre kolory dzięki pełnemu pokryciu przestrzeni barw sRGB i 96 proc. dla DCI-P3. Za to średnia wartość delta E wynosi poniżej 1. Do tego matryca ma podwyższone odświeżanie 90 Hz, a jej jasność wynosi 500 nitów. Dodatkowa warstwa Nano Optical AR redukuje odbicia o 60 proc. Laptop otrzymał nawet jako pierwszy w historii certyfikat TUV Rheinland Eye Comfort 3.0 związany z zapewnieniem komfortu dla oczu podczas użytkowania. Oczywiście matryca ma filtr niebieskiego światła czy technologię flicker-free.