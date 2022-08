Hiszpański pionowy odkurzacz Cecotec z aż 4 trybami pracy już w Polsce

Na polskim rynku pojawił się nowy model pionowego odkurzacza hiszpańskiej marki Cecotec. Urządzenie nie jest jedynie standardowym sprzętem tego typu, a nawet 4 w 1, włącznie z dosęptem do mopowania. Ma też chociażby tryb automatycznego ustalania mocy ssania czy bogaty zestaw końcówek.

Usuwanie brudu na cztery sposoby, nie tylko jako odkurzacz, ale i elektryczna miotła czy mop

Model odkurzacza Cecotec Rockstar Ergo Wet 1500 łączy w sobie funkcje odkurzacza pionowego, mniejszego ręcznego odkurzacza, elektrycznej miotły i mopa. Dzięki temu jedno urządzenie zastępuje kilka narzędzi, co oszczędza też miejsce na przechowywanie różnych sprzętów do sprzątania. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 3000 mAh i napięciu 29,6 V umożliwia nieprzerwaną pracę nawet do 90 minut. Do wyboru jest tryb Eco (najdłuższa żywotność ogniw), Medium, Turbo (do odkurzania dywanów i eliminacji najpoważniejszego brudu) oraz Auto, który bez ingerencji użytkownika, dobierze odpowiednią moc.