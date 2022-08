Oppo i OnePlus z zakazem sprzedaży? Firmy mają problemy

Na razie na terenie Niemiec.



Oppo i OnePlus wstrzymały sprzedaż swoich telefonów w Niemczech - okazuje się, że obie marki mogą mieć podobny problem także w innych krajach Europy. Cała sytuacja rozbija się o patenty oraz spór licencyjny z Nokią, który trwa od wielu lat.



O co dokładnie chodzi w całej tej sprawie?



Oppo i OnePlus wycofują się z Niemiec?



Spór patentowy pomiędzy Nokią a Oppo dotyczy technologii 4G i trwa już od kilku dobrych lat. Na początku ubiegłego miesiąca sąd okręgowy w niemieckim Mannheim wydał postanowienie na korzyść Nokii i nakazał obu stronom zawarcie ugody. Jeśli nie zostanie ona zawarta, na smartfony marki Oppo zostanie nałożony zakaz sprzedaży.





fot. OnePlus

No i… niestety nie udało się osiągnąć porozumienia. Tym samym Oppo nie może już sprzedawać swoich urządzeń na terenie Niemiec - a dokładnie od 5 sierpnia 2022 roku. Ta sama sytuacja dotyczy również marki OnePlus. Sprawa miała finalnie rozbić się o zbyt wysokie opłaty licencyjne proponowane przez Nokię, których zarówno OnePlus jak i Oppo nie mają zamiaru zapłacić.Co najważniejsze, sytuacja na ten moment nie dotyka w żaden sposób osób korzystających z urządzeń wspomnianych marek na terenie Niemiec. Producenci zapewniają, iż sprzęty będą działały bez przeszkód oraz dostaną wszystkie, regularne aktualizacje. Nie ma się więc o co obawiać.Co ciekawe, OnePlus i Oppo nie wycofają się na dobre z niemieckiego rynku. Obie marki będą dalej sprzedawały u naszych zachodnich sąsiadów akcesoria oraz inne gadżety mobilne. Osoby chcące zakupić sprzęt Chińczyków mogą to jeszcze zrobić za pośrednictwem niezależnych sprzedawców - na przykład poprzez platformę Amazon.Czy podobne restrykcje zostaną nałożone na OnePlus i Oppo także w innych krajach Unii Europejskiej? Na ten moment się na to nie zapowiada, ale przecież… wszystko się może zdarzyć. Oppo potwierdza jednak, że pracuje ze wszystkimi zaangażowanymi stronami, aby rozwiązać tę sprawę.Jeśli firmy dojdą z Nokią do porozumienia, to zapewne szybko wrócą na rynek.Źródło: WinFuture / fot. instalki.pl