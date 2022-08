Napęd optyczny - do czego możemy używać i jak go wybrać?

Pomimo tego, że pamięć Flash skutecznie zastępuje napędy optyczne, to pozostają one na rynku i wciąż wiele osób z nich korzysta. W sklepach dostępne są modele, które możemy zamontować w naszym komputerze stacjonarnym lub przenośnym. Jednakże większość laptopów projektowana jest tak, aby były one jak najbardziej mobilne, dlatego na montaż napędu optycznego nie znajdziemy w nich miejsca. Z tego powodu na rynku znajduje się szeroka oferta napędów zewnętrznych, które działają poprzez połączenie USB i zapewniają funkcje odtwarzania oraz nagrywania na płyty CD, DVD czy Blu-ray. Decyzja, jaki napęd optyczny wybrać będzie zależeć od naszych potrzeb i możliwości. W dzisiejszych czasach pomimo tego, że nie tylko pamięć podręczna zastępuje napęd optyczny, ale i możliwość oglądania filmów na portalach streamingowych sprawia, że płyty dvd nie są już tak popularne, to nadal możemy zakupić wysokiej jakości napęd optyczny, które może okazać się bardzo przydatnym narzędziem.





Jaki napęd optyczny wybrać? Na co zwrócić uwagę decydując się na napęd zewnętrzny lub wewnętrzny?



Żeby wybrać napęd optyczny, na pewno trzeba wcześniej zdecydować, do czego będzie nam potrzebny, jeśli lubimy kupować filmy na płytach, to odczytywać będzie zarówno płyty dvd jak i płyty blu ray. Kolejną rzeczą, którą warto wiedzieć, to jak podłączyć napęd optyczny, ponieważ decydując się na modele wewnętrzne, będziemy musieli być pewni, który rodzaj napędu obsługuje nasz komputer mobilny czy stacjonarny. Interfejsy napędów optycznych, to SATA, SCSI lub ATA i każdy z nich podłącza się za pomocą kabla, który różni się w poszczególnych modelach. Wybór wewnętrznych czytników płyt dvd, cd czy blu ray dotyczy głównie komputera stacjonarnego. Ze względu na rosnące wymagania użytkowników dotyczących mobilności komputerów przenośnych, te stały się niezwykle małe, lekkie i brakuje w nich napędów na płytę cd. Z tego powodu producenci napędów optycznych wprowadzili na rynek napęd optyczny zewnętrzny



Jaki napęd optyczny wybrać, to także zależy od częstotliwości użytkowania przez nas tego urządzenia. Napędy zewnętrzne są w większości podłączane za pomocą kabla USB, ale na rynku znaleźć można także zewnętrzny napęd, który podłączycie poprzez wejście FireWire, SCSI, Seata lub poprzez złącze LAN jednocześnie łącząc go z siecią. Zewnętrzny napęd optyczny jest konieczny w przypadku większości laptopów, ale może być także niezwykle funkcjonalny, jeśli napędy dvd, czy cd są używane w naszym domu stosunkowo rzadko, wtedy takie urządzenie można po prostu schować i podłączać kiedy jest to potrzebne. Warto także pamiętać, że dobry napęd zewnętrzny do laptopa zarówno poprzez port USB 2.0 jak i przez nowsze wersje, dzięki czemu nie musimy się martwić, że nasz nowy napęd zewnętrzny nie będzie obsługiwany, ale w przypadku najnowszych modeli, warto zawsze dopytać o takie informacje sprzedawcę.









Czy powinien obsługiwać płyty cd, płyty dvd, a może blu ray? Do czego używamy napędów optycznych?



Podczas wybierania jaki napęd optyczny zewnętrzny lub wewnętrzny chcemy kupić do domu czy do naszego biura, to warto wziąć pod uwagę nasze indywidualne potrzeby. W dodatku do podjęcia decyzji, jaki napęd optyczny wybrać może być nam także potrzebna wiedza o tym, czy interesuje nas tylko odczytywanie danych z dvd, cd lub blu ray, czy chcemy także, żeby był możliwy zapis cd, dvd, albo żeby była to szybka nagrywarka blu ray. Napędy optyczne mogą doskonale sprawdzić się w domu, kiedy nasze dzieci zaczynają naukę w szkole podstawowej, ponieważ duża część podręczników zawiera dołączone materiały edukacyjne na płycie cd, więc cd rom w tym wypadku przyda się do nauki w domu. Komputer stacjonarny w naszym domu może być także naszym centrum multimedialnym dlatego to właśnie na nim będziemy oglądać zdjęcia i użyjemy napędu optycznego, który zapisuje płyty cd i dvd do przechowywania naszych galerii pochodzących z aparatów cyfrowych czy smartfonów.





Dla osób, które pasjonują się fotografią może być konieczne użycie nagrywarki blu ray, ponieważ pojemność takich płyt jest znacznie większa niż w przypadku płyt dvd czy cd. Taki napęd docenią także kinomaniacy, którzy mogą wtedy wygodnie korzystać ze swojej bogatej kolekcji wysokiej jakości filmów bez polegania na serwisach streamingowych. Melomani również mogą potrzebować napędu optycznego w swoim domu, ale tutaj wystarczy odczyt płyt cd i dvd.





To jaki napęd optyczny wybrać zależy od wszystkich wymienionych wcześniej potrzeb i w wyborze pomóc mogą odmienne od siebie cechy, jakimi dysponują polecane modele przez różne rankingi dostępne w sieci. Przy wyborze urządzenia należy zwrócić uwagę z pewnością na rozmiar bufora i prędkość zapisu oraz prędkość odczytu, co przełoży się na komfort użytkowania. Dla miłośników kina i muzyki na pewno będzie ważna głośność pracy, która wiąże się z wcześniej wymienionymi parametrami im wyższe, tym napęd będzie lepiej sobie radził z odczytem i zapisem, więc będzie pracował ciszej. Prędkość odczytu i prędkość zapisu będzie niezwykle ważna również w przypadku gdy nasz napęd optyczny zewnętrzny lub wewnętrzny jest przeznaczony do biura, dzięki czemu nie będziemy mieli problemu z nagrywaniem dużych ilości danych i ze sprawnym otwieraniem np. prezentacji.



Artykuł sponsorowany