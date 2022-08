Sony z gamingowym monitorem Inzone M9. Podłącz jedną myszkę i klawiaturę do 2 PC

Firma Sony zaprezentowała monitory gamingowe z linii Inzone M9. Można je już zamawiać w wybranych polskich sieciach handlowych do 14 sierpnia. Realizacja zamówień będzie odbywała się po 22 sierpnia. Co ważne, w preorderze u autoryzowanych partnerów Sony, klienci otrzymają bon na 500 złotych, który można zrealizować przy kupnie dowolnych słuchawek Sony Inzone w sklepach biorących udział w akcji.

Monitor Sony Inzone M9 o nazwie kodowej SDM-U27M90 charakteryzuje się w zasadzie wszystkimi cechami dobrego gamingowego panelu. Ma przekątną 27 cali przy proporcjach 16:9 i rozdzielczości 4K 3840 x 2160 px. Użyta matryca IPS z wielostrefowym podświetleniem LED (Full Array Local Dimming) ma typowy statyczny kontrast 1000:1 i dynamiczny 80000:1. Monitor jest zgodny z VESA DisplayHDR 600, HDR10 i HLG i potrafi wyświetlić ponad 95 proc. przestrzeni barw DCI-P3. Jego typowa jasność, to 400 cd na metr kwadratowy, a szczytowa 600 cd na metr kwadratowy. Sony nawet fabrycznie kalibruje monitory i załącza do pudełka wraz ze sprzętem certyfikat przeprowadzenia takiej procedury.

Gamingowy monitor Sony Inzone M9 / Foto: Sony

Dzięki zintegrowanemu KVM, użyjesz jednego kompletu kontrolerów i monitora z dwoma komputerami

Gracze na pewno bardzo ucieszą się z wysokiego odświeżania do 144 Hz (dla DisplayPort, przy HDMI maksymalnie do 120 Hz) i obecności technologii synchronizacji klatek wyświetlanego obrazu VRR Adaptive-Sync VESA DP oraz zgodności z Nvidia G-Sync. Szybkość reakcji jest podana jako 1 ms GtG. Sony dodało też sporo funkcji poprawy obrazu, szczególnie w grach. Między innymi Auto Genere Picture Mode (samoczynne przełączanie pomiędzy profilami filmów i gier na PS5) czy Auto HDR Tone Mapping (zwiększa szczegółowość kontrastowych scen na PS5). Nie bez znaczenia jest też możliwość ustawienia kolorowego podświetlenia (13 barw do wyboru) z tyłu obudowy, aby jeszcze mocniej podkreślić gamingowy charakter sprzętu. Bardzo ciekawym dodatkiem jest wbudowany przełącznik KVM. Dzięki niemu możemy podpiąć jeden monitor, klawiaturę, myszkę czy inne sprzęty USB do dwóch PC (albo chociażby do komputera i konsoli). W menu monitora szybko możemy przełączać się pomiędzy dwoma komputerami. To świetna kwestia dla streamerów, zaawansowanych użytkowników, serwisantów i innych ludzi, którzy nie raz pracują z więcej niż jedną maszyną. Nie trzeba mieć specjalnego przełącznika KVM (na USB i porty obrazu) w zupełnie osobnej kostce.