A to niespodzianka. LG zaprezentowało nowy tablet z Androidem

Zadebiutował LG Ultra Tab.

To warto wiedzieć o LG Ultra Tab

Cena i dostępność

Nieoczekiwanie LG zaprezentowało najnowszy tablet LG Ultra Tab, który wyposażony został w duży wyświetlacz, dobry system audio z czterema głośnikami, a także w liczne usprawnienia umożliwiające efektywną pracę. Jest nawet podwyższony stopień ochrony opatrzony certyfikatem wojskowym i wsparcie dla stylusa. Wszystko, jak zawsze w rozsądnej cenie (jak na LG oczywiście), a zatem warto zapoznać się z najnowszym urządzeniem od LG.Tablet z Androidem z doskonałymi funkcjami i przystępną ceną to przyzwoita propozycja od LG. Przypomnijmy, że koreańska firma kilka lat temu opuściła rynek smartfonów. LG Ultra Tab to nowy tablet z procesorem Snapdragon 680, który właśnie ogłosił koreański koncern. Ma wyświetlacz 2K o przekątnej 10,35 cala i cztery głośniki. Nowy tablet będzie działał na Androidzie 12 zaraz po wyjęciu z pudełka, co jest faktem godnym odnotowania, gdyż producent nie bardzo spieszy się z dostarczaniem aktualizacji.Ultra Tab od LG jest następcą serii G Pad i ma smukłą metalową obudowę o grubości raptem 7.1 mm, w której umieszczono akumulator o pojemności 7040 mAh. Nowy tablet LG z systemem Android ma wojskowy certyfikat wytrzymałości MIL-STD-810G i obsługuje szybkie ładowanie o mocy 25 W.Tablet został wyposażony w układ SoC Qualcomm Snapdragon 680. Pod względem wydajności i ogólnych możliwości SoC jest wystarczający do wszystkiego, ale przede wszystkim sprawdzi się podczas codziennych czynności. Współpracuje z 4 GB pamięci RAM w połączeniu z 64 GB pamięci na dane i aplikacje. Oczywiście nie zabrakło czytnika microSD umożliwiającego dalsze rozszerzenie. Taki sam procesor można spotkać między innymi w: realme 9 Honor X7 , czy też Huawei Nova 9 SEJest to zatem zestaw, który będzie radził sobie całkiem nieźle. Należy pamiętać, że zastosowany tutaj układ SoC Qualcomm Snapdragon 680 nie jest uaktualnieniem Snapdragona 678, ponieważ wykorzystuje starsze rdzenie ARM Cortex-A73 i ARM Cortex-A53 (w porównaniu z ARM Cortex-A76 i ARM Cortex-A56) wraz z procesorem graficznym Adreno 610. Nawet układ SoC MediaTek helio G96 w realme 8i wykorzystuje nowsze rdzenie Cortex A76. Qualcomm Snapdragon 680 ma jednak istotną przewagę nad tym ostatnim, a mianowicie proces litograficzny, w którym go wykonano - 6nm vs 12nm. Jest zatem zdecydowanie bardziej energooszczędny.Na tylnym panelu tabletu umieszczono pojedynczy obiektyw o rozdzielczości 8 MP ze wsparciem dla nagrywania wideo w rozdzielczości 1080p i automatycznym czujnikiem pomiaru ostrości. Do połączeń wideo zarezerwowano natomiast kamerę 5 MP zdolna rejestrować wideo również w rozdzielczości FHD. W jej przypadku postawiono na stały czujniki ostrości.Wyświetlacz to panel wykonany w technologii IPS i charakteryzujący się rozdzielczością 2000 x 1200 pikseli, jak również przekątną 10.35”. Okalają go ramki o przyzwoitej grubości. Takie parametry przekładają się na proporcje 5:3 (10:6) i przyzwoite zagęszczenie pikseli na cal. W przypadku tego ekranu wspomnieć jeszcze trzeba, że jego maksymalna częstotliwość odświeżania jest standardowa i wynosi tylko 60Hz. Istotne jest jednak, że oferuje on wsparcie dla obsługi stylusa Wacom. Ten jednak nie jest elementem wyposażenia, a oddzielnym akcesorium.Pozostała specyfikacja obejmuje: dwuzakresowy moduł WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 ,a także USB typu C w standardzie 2.0 i ze wsparciem dla OTG. Na pokładzie są także cztery głośniki o mocy 1 W każdy, a także złącze słuchawkowe 3.5 mm.Na chwilę obecną dostępność LG Ultra Tab jest ograniczona do rodzimego rynku Korei Południowej. Jego cena wynosi 426000 KRW (~ 1514 zł). Oczekuje się jednak, że nowy tablet LG z systemem Android ma później zadebiutować na całym świecie. Obecnie występuje w jednym kolorze – Charcoal Grey.Kupujący w Korei Południowej mogą nabyc Ultra Tab na stronie LG ze zniżką w wysokości 50000 KRW (178 zł).Źródło: LG / fot. tyt. LG