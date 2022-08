Nieoczekiwanie zadebiutował Redmi 10 5G. Tani smartfon z niezłym wyposażeniem

Dobry do wszystkiego.

Specyfikacje Redmi 10 5G

Źródło: Xiaomi

Cena i dostępność Redmi 10 5G

Redmi po cichu zaprezentowało nowy smartfon Redmi 10 5G na wybranych rynkach wschodnich. I choć jest to podstawowy smartfon oferujący wsparcie dla sieci 5G za cenę poniżej 200 dolarów, to jednak jego specyfikacja techniczna jest naprawdę interesująca. Niektóre z godnych uwagi cech Redmi 10 5G obejmują między innymi wyświetlacz z przyzwoitą częstotliwością odświeżania, układ Dimensity z serii siódmej, czy też 50-megapikselowy aparat główny i do tego jeszcze akumulator o niezłej pojemności.Redmi 10 5G wyposażony został w 6.58-calowy wyświetlacz typu IPS LCD, który charakteryzuje się rozdzielczością FullHD+ (1080 x 2048 pikseli), jak również częstotliwością odświeżania do 90 Hz. Wyświetlacz przed uszkodzeniami zabezpieczono szkłem Gorilla Glass. W wycięciu w kształcie kropli wody umieszczono 5-megapikselowy aparat do selfie. Na tylnym panelu urządzenia zastosowano natomiast zestaw dwóch aparatów z podwójną diodą doświetlającą LED. Składa się z 50-megapikselowego aparatu głównego z przysłoną obiektywu f/1.8 i 2-megapikselowego czujnika głębi.Wydajność w smartfonie Redmi 10 5G zapewnia układ MediaTek Dimensity 700. SoC występuje w towarzystwie do 6 GB pamięci RAM typu LPDDR4x i 128 GB pamięci zarezerwowanej na dane i aplikacje (UFS 2.2). W urządzeniu znajduje się dedykowane gniazdo microSD, które zapewnia dodatkową pamięć poprzez implementację karty. Telefon działa na systemie operacyjnym Android 12 z interfejsem MIUI 13.Smartfon występuje w wielu wariantach, takich jak: 4 GB RAM + 64 GB pamięci, 4 GB RAM + 128 GB pamięci i 6 GB RAM + 128 GB pamięci.MediaTek Dimensity 700 wytworzony został w 7 nm procesie litograficznym i składa się z ośmiordzeniowego procesora bazującego na rdzeniach ARM Cortex-A76 o taktowaniu 2.2 GHz, układu graficznego ARM Mali-G57 MC2 do 900MHz, a także modemu 5G.Energię dostarcza akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje ładowanie o mocy 18 W, aczkolwiek w zestawie sprzedażowym umieszczono ładowarkę 22.5 W. Telefon oferuje funkcje bezpieczeństwa, takie jak czytnik skaner linii papilarnych umieszczony na boku i zintegrowany z włącznikiem i odblokowywanie twarzą AI.Pozostała specyfikacja Redmi 10 5G obejmuje obsługę dwóch kart SIM, dwuzakresowy moduł WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, port USB typu C i gniazdo słuchawkowe 3.5 mm. Smartfon ma wymiary 163,99 x 76,09 x 8,9 mm i waży około 200 gramów. To urządzenie jest zmodyfikowanym wariantem Redmi Note 11e , który zadebiutował oficjalnie w marcu w Chinach.Redmi 10 5G w wariancie 4 GB RAM + 128 GB pamięci masowej i 6 GB RAM + 128 GB pamięci masowej wycenione zostały odpowiednio na około 836 złotych i ~989 zł. Smartfon jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: Aurora Green, Chrome Silver i Graphite Grey.Na ten moment nie jest jasne kiedy Redmi 10 5G trafi do sprzedaży w Polsce, a także czy takowa sytuacja będzie miała miejsce. Zainteresowanym pozostaje zatem czekać.Źródło: Xiaomi / fot. tyt. Xiaomi