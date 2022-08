Koleje Śląskie udostępniły realistyczny symulator pojazdu kolejowego

Gratka dla miłośników kolei.

Interesującą niespodziankę dla wszystkich miłośników kolei przygotowały Koleje Śląskie. Powinna spodobać się zwłaszcza tym osobom, które są fanami Train Simulator i podobnych gier, pozwalających wcielić się w maszynistę pociągu. Polski przewoźnik kolejowy udostępnił właśnie swój symulator pojazdu kolejowy, będący odzwierciedleniem w skali 1:1 prawdziwej kabiny pojazdu trakcyjnego najnowszej generacji typu. Zasiąść w nim może każdy chętny.Jak to jest kierować pociągiem? Od teraz można się przekonać, o ile skorzysta się z oferty Kolei Śląskich. Ultranowoczesny symulator pojazdu kolejowego jest odwzorowany w 100 procentach z każdym urządzeniem, które znaleźć można w realnym składzie. Dzięki niemu można poznać warunki pracy maszynisty "z uwzględnieniem każdego aspektu prowadzenia autentycznego pojazdu szynowego".

"Kabina symulacyjna jest posadowiona na platformie ruchowej o sześciu stopniach swobody. Dzięki temu uzyskano pełne odzwierciedlenie wrażeń związanych z prowadzeniem pojazdu trakcyjnego – jak na przykład: drgania, przyśpieszenie, hamowanie, przeciążenie... a nawet wykolejenie pojazdu! Ponadto kabina maszynisty została wyposażona w pionierski system wizualizacji 4K UHD oraz immersyjny system dźwięku przestrzennego"

Prawdziwy Elf 2/22 WEd. | Źródło: Koleje Śląskie- czytamy w komunikacie.Działanie podobnego symulatora prezentowały swego czasu na YouTube Koleje Mazowieckie.Wirtualny przejazd odbywający się pod nadzorem i z pomocą profesjonalnego instruktora trwa 60 minut i kosztuje 300 złotych. Z oferty można skorzystać rezerwując przejazd na tej stronie . Jeżeli obawiacie się, że będzie to 60 minut teorii, to... bez obaw. Harmonogram zabawy wygląda następująco:Omówienie zasad BHP oraz działania elementów symulatora pojazdu kolejowego (5 min.)Zaznajomienie uczestnika z obsługą symulatora (5 min.)Przygotowanie pociągu do jazdy oraz sama jazda pociągiem (45 min.)Omówienie przebiegu symulacji (5 min.).Co ciekawe, oprogramowanie zapewnia przejazd zgodny z prawdziwym harmonogramem Kolei Śląskich. Pozwala sprawdzić umiejętności nie tylko w trakcie zwykłej jazdy, ale też w razie wystąpienia usterek lub sytuacji ekstremalnych, dając możliwość zweryfikowania umiejętności z zakresu reagowania na nie.To jedyny symulator pojazdu Elf 2/22 Wed w Polsce.I jak, są chętni na przejażdżkę?Źródło: Koleje Śląskie