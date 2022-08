Oficjalnie potwierdzona nowa data premiery OnePlus Ace Pro

To będzie kolejny wydajny smartfon marki.

Domniemana specyfikacja OnePlus Ace Pro

Źródło: OnePlus

Cena OnePlus Ace Pro

OnePlus ujawnił oficjalnie datę premiery swojego najnowszego smartfona z serii OnePlus Ace. Jak wynika z grafiki opublikowanej przez producenta za pośrednictwem serwisu weibo, już 9 sierpnia tego roku zadebiutuje OnePlus Ace Pro, który początkowo miał zostać pokazany 3 sierpnia, ale z jakiegoś powodu premiera musiała zostać odłożona w czasie.W kwietniu tego roku zadebiutował OnePlus Ace , który ma dość charakterystyczny design, z dużą wysepką dla aparatu z tyłu i różnymi teksturami tylnego panelu. Do tego jeszcze wykorzystuje bardzo wydajny układ MediaTek Dimensity 8100 MAX wytworzony w 5 nm procesie litograficznym opracowanym przez TSMC, a także oferuje zawrotną prędkość ładowania 150 W. Niewątpliwie model ten jest nader interesujący, ale nadchodzący OnePlus Ace Pro będzie jeszcze lepszym urządzeniem, gdyż mającym opierać się na OnePlus 10T. Czego zatem można oczekiwać?OnePlus Ace Pro ma zostać wyposażony w układ SoC Snapdragon 8+ Gen 1, zapewniając lepszą wydajność i efektywność w porównaniu z poprzednikiem. Telefon będzie również wyposażony w maksymalnie 16 GB pamięci RAM LPDDR5 i do 256 GB pamięci na dane typu UFS 3.1.Energię dostarczy akumulator o pojemności 4800 mAh, a Ace Pro to pierwszy telefon OnePlus, który wykorzystuje zawrotną prędkość ładowania 150 W. Ta nowa metoda ładowania może odzyskać 50% utraconej energii w ciągu zaledwie pięciu minut i naładuje akumulator do pełna w niespełna 19 minut.Kolejną istotną cechą nadchodzącego OnePlus Ace Pro będzie nowy system antenowy 360 stopni złożony z 15 anten, które powinny zapewniać silniejsze sygnały WiFi i komórkowe bez względu na położenie telefonu.Model ten ma także zostać wyposażony w zestaw trzech aparatów na tylnym panelu. Ma mieć główny aparat Sony IMX766 o rozdzielczości 50 MP. Sensor mierzy 1/1,56 cala i obsługuje zarówno optyczną, jak i elektroniczną stabilizację obrazu. Oprócz głównego aparatu najnowszy OnePlus Ace Pro otrzyma również ultraszerokokątny aparat o polu widzenia 119.9 stopnia. Nie zabraknie również sensora kamery makro.Na koniec warto jeszcze dodać, że otrzyma w 6.7-calowy wyświetlacz E4 AMOLED dostarczony przez firmę Samsung z dynamiczną częstotliwością odświeżania 120 Hz. Jest to panel z certyfikatem HDR10+ i 10-bitowym kolorem.Z racji tego, że OnePlus Ace Pro będzie modelem lepszym od OnePlus Ace , który zawiera układ Dimensity 8100-Max, jego cena ma być odpowiednio wyższa. W Chinach cena OnePlus Ace wynosi od 2499 juanów do 3499 juanów za wariant 12/512 GB). OnePlus Ace Pro wyposażony w układ SoC Snapdragon 8+ Gen1 może mieć cenę początkową wynoszącą około 4000 juanów (~2740 zł).I choć będzie to znaczny wzrost ceny, względem wariantu podstawowego, to jednak w dalszym cena będzie na niższym poziomie, niż w przypadku OnePlus 10T, na którym ma opierać się specyfikacja nadchodzącego OnePlus Ace Pro. Na całe szczęście na potwierdzenie informacji nie bezie trzeba zbyt długo czekać.Źródło: OnePlus / fot. tyt. OnePlus