Mamy oficjalne informacje na temat aparatów w Moto X30 Pro. To będzie konkretny fotosmartfon

Najlepszy smartfon do zdjęć od Moto.

To będą konkretne aparaty

Reszta specyfikacji flagowa

Oczekuje się, że Motorola już 11 sierpnia tego roku zaprezentuje nowe smartfony, w tym Moto X30 Pro, Moto S30 Pro i Moto Razr 2022 . Wiadomo już, że Moto X30 Pro zadebiutuje jako pierwszy na świecie smartfon z 200-megapikselowym aparatem. Niedawno model ten pojawił się w TENAA ujawniając tym samym wszystkie informacje dotyczące specyfikacji technicznej. Jednak wykaz nie ujawnił dokładnych informacji o charakterystyce aparatów zastosowanych w nadchodzącym flagowcu marki. Na całe szczęście od kilku dni X30 Pro jest dostępny na JD.com w ramach oferty rezerwacyjnej, a zaktualizowana strona ujawniła konfiguracje przedniej i tylnej kamery smartfona.Z oferty aukcyjnej jasno wynika, że ​​Moto X30 Pro ma 200-megapikselowy aparat główny Samsung HP1 z matrycą o przekątnej 1/1.22 cala i wielkością pojedynczego piksela 2.56 mikrona. Będzie również obsługiwał rejestrowanie materiałów wideo w rozdzielczości do 8K przy 30 kl./s. Jest zatem flagowo, jak na model z najwyższej półki przystało. Zostanie tutaj wykorzystana technologia łączenia, aż 16 sąsiadujących pikseli w jeden, co w efekcie przełoży się na finalne zdjęcia o rozdzielczości 12.5 MP.Kolejnym równie istotnym modułem aparatu umieszczonym na tylnym panelu będzie 50-megapikselowy ultraszerokokątny obiektyw z polem widzenia 117 stopni. Sprawdzi się również jako aparat makro o ogniskowej 2.5 cm. Niezmiernie cieszy fakt, że na wyposażeniu nie zabraknie też 12-megapikselowego teleobiektywu Sony IMX663. Ma on charakteryzować się niezwykle jasną optyką f/1.6 i dwukrotnym zbliżeniem optycznym.W przypadku selfie X30 Pro będzie wyposażony w 60-megapikselowy aparat przedni. Rozmiar pojedynczego piksela będzie wynosił 1.12 mikrona, a technologia łaczenia czterech sub-pikseli w jeden, przełoży się na zdjęcia w rozdzielczości 15MP. Będzie to zatem dośc niestandardowy aparat do autoportretów.Strona internetowa ujawnia nie tylko informacje na temat zastosowanych aparatów, ale również zdradza nam informacje na temat zastosowanych podzespołów głównych w nadchodzącym smartfonie Motorola X30 Pro. Jak nietrudno się domyśleć, będzie to sztandarowy model firmy, a zatem zaoferuje wszystko to, co obecnie najlepsze na rynku.Najnowszy smartfon marki Motorola będzie zatem wykorzystywał układ SoC Snapdragon 8+ Gen 1, zapewniając lepszą wydajność i efektywność w porównaniu z poprzednikiem. Telefon będzie również wyposażony w maksymalnie 12 GB pamięci RAM LPDDR5 i do 512 GB pamięci na dane typu UFS 3.1, co powinno wystarczyć, aby gry działały płynnie i wiele aplikacji w tle. W ofercie sprzedażowej będą także modele tańsze, które zaoferują nieco mniej pamięci RAM i tej na dane. Ich konfiguracja ma przestawiać się następująco: 8 GB RAM + 128 GB pamięci, 12 GB RAM + 256 GB pamięci. Nie ma co ukrywać, ale model pośredni wydaje się tym najbardziej sensownym.Gwoli przypomnienia, najnowszy układ SoC firmy Qualcomm jest wykonany w 4nm procesie technologicznym TSMC. Ma 8 autorskich rdzeni Kyro (modyfikacje Cortex-X2, Cortex-A710 i Cortex-A510) z taktowaniem do 3.2 GHz i układ graficzny Adreno 730. To wszystko podkręcone o około 10% względem standardowej wersji, a do tego jeszcze usprawnione zarządzanie energią i temperaturą.Źródło: item.lenovo.com / fot. tyt. item.lenovo.com