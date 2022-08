Google Pixel 7 Ultra z wyświetlaczem 2K i kamerą Sony IMX787, a Pixel Fold w produkcji

Świeże informacje flagowcach Google.

O Pixel Fold nadal wiemy niewiele

Sony IMX787 w Pixel 7 Ultra

Według najnowszych informacji dostarczonych przez bardzo wiarygodne źródło Foxconn produkuje w Chinach dla Google dwa wysokiej klasy flagowe smartfony z rodziny Google Pixel, z których żaden nie jest Pixel 7 ani Pixel 7 Pro. Zamiast tego Digital Chat Station twierdzi, że Pixel Fold jest jednym z dwóch urządzeń, podobnie jak Pixel 7 Ultra. Te dwa smartfony mają stanąć w szranki z najlepszymi na rynku.Digital Chat Station podał za pośrednictwem serwisu społecznościowego Weibo szczegółowe informacje na temat dwóch niezaprezentowanych jeszcze flagowych smartfonów Google Pixel. Podobno Foxconn produkuje je w jednej ze swoich chińskich fabryk, chociaż wydaje się, że ani Pixel 7, ani Pixel 7 Pro nie są urządzeniami, o których jest tutaj mowa. Podczas gdy Digital Chat Station wspomina, że ​​jednym z dwóch smartfonów jest długo oczekiwany Pixel Fold lub Pixel Notepad Google, a zatem jest to coś zupełnie innego, aniżeli standardowy flagowiec, aczkolwiek to bezpośredni konkurent dla nadchodzącego Samsunga Galaxy z Fold 4. Oczywiście nie można zapominać, że OPPO również ma zamiar w tym roku pokazać swój kolejny składany smartfonz elastycznym ekranem.Niestety, Digital Chat Station nie podaje zbyt wielu szczegółów na temat Pixel Folda. Z jednej strony przeciek donosi, że jest to konwencjonalne składane urządzenie z dużym ekranem, a nie składany telefon z klapką, jak nadchodzący Razr 2022 czy Galaxy Z Flip 4 . Tyle było już jednak wiadomo, a animacje składanego smartfona marki Google zostały odkryte we wczesnym kodzie Androida 13. Digital Chat Station dodaje jednak, że Google nie ma pewności, czy Pixel Fold poprawi ekosystem Androida, co może wyjaśniać, dlaczego pojawiły się plotki o dalszych opóźnieniach i odwołaniach.Z drugiej strony, Digital Chat Station wyjaśnia, że ​​„okręt flagowy Pixela” ma Sony IMX787, a nie jedną z czterech kamer, które mają znaleźć się w Pixel 7 Pro. Zamiast tego Sony IMX787 został wymieniony tylko w kontekście Lynx lub L10, wewnętrznych nazw Pixel 7 Ultra lub urządzenia testowego. Według tego samego źródła, IMX787 to podkamera, której znaczenie na tym etapie jest niejasne.Nawiasem mówiąc, jeden z developerów spekulował, że Sony IMX787 może służyć jako teleobiektyw urządzenia. Jednak Digital Chat Station podaje, że flagowy smartfon z rodziny Google Pixel wykorzystuje czujnik 50 MP jako wieloogniskową kamerę peryskopową. Podobno czujnik 50 MP to ISOCELL GN1, ten sam, którego Google używa w Pixel 7 i Pixel 7 Pro.Smartfon ten może zawierać rozwiązanie teleobiektywu, takie jak Xperia 1 IV, które Sony wprowadziło na początku tego roku. Oddzielnie Digital Chat Station twierdzi, że próbka inżynierska ma korpus ceramiczny i wyświetlacz 2K. Na tym etapie nie jest jasne, czy Google wypuści któryś ze smartfonów. Google nie wspomniał o trzecim flagowym smartfonie z serii Pixel 7 lub urządzeniu składanym na Google I/O 2022, ale firma nadal może to zrobić na październikowym wydarzeniu.Źródło: weibo / Digital Chat Station / fot. tyt. Google