Poznaliśmy nową datę premiery Motorola X30 Pro, jak również Razr 2022

Superflagowce już na dniach.

Motorola X30 Pro, jak również Razr 2022 miały zadebiutować 2 sierpnia, ale z jakiegoś powodu impreza inauguracyjna została odwołana w ostatniej chwili. Podczas gdy wciąż czekamy na nową datę premiery, strona przedsprzedażowa Moto X30 Pro i Razr 2022 daje nam pewne wskazówki dotyczące rozpoczęcia oficjalnej sprzedaży, co zarazem sugeruje datę premiery.Motorola ma jeszcze ogłosić nowe daty premiery nadchodzących flagowych smartfonów Moto X30 Pro i Razr 2022. Jednak oba te telefony pojawiły się już w przedsprzedaży za pośrednictwem serwisu Jingdong, a według jednego z serwisów sprzedaż ma wystartować 11 sierpnia. To sugeruje, że oba smartfony Moto mogą właśnie zostać oficjalne zaprezentowane 11 sierpnia i od razu po tym wydarzeniu będzie można je nabyć.Ponadto dyrektor wykonawczy Motoroli, Chen Jin, udostępnił na wpół złożony obraz Moto Razr 2022, na którym zewnętrzny wyświetlacz składanego smartfona wyświetla datę 11 sierpnia, a godzina pokazywana na zegarku to 14:00. Czy to może być zatem oficjalny termin prezentacji? Możliwe, ale na razie nic nie jest pewne i pozostaje nam tylko czekać na oficjalne ogłoszenie.Moto Razr 2022 zostanie wyposażony we flagowy procesor Snapdragon 8+ Gen1. Prawdopodobnie będzie wyposażony w 50-megapikselowy aparat główny, któremu towarzyszyć będzie 13-megapikselowy ultraszerokokątny obiektyw na tylnym panelu i 32-megapikselowy aparat z przodu. Składany smartfon może mieć wewnętrzny ekran o przekątnej 6,7 cala, który obsługuje rozdzielczość FHD+ i wysoką częstotliwość odświeżania dochodząca do 120 Hz, a zewnętrzny ekran będzie o przekątnej 3 cali. Mówi się, że Moto Razr 2022 otrzyma również ulepszony zawias.Z kolei Moto X30 Pro będzie napędzany procesorem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1. Smartfon będzie nastawiony na fotografię, będzie miał duży czujnik o rozmiarze 1/1.22”. Będzie również wyposażony w 85-milimetrowy obiektyw portretowy z trzema różnymi ogniskowymi. Będzie obsługiwać szybkie ładowanie o mocy 125 W. Szykują nam się zatem świetne smartfony marki Motorola, na które zdecydowanie warto czekać.Źródło: ithome / fot. tyt. Motorola