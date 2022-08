Dwa smartfony z elastycznym ekranem od OPPO jeszcze w tym roku

Na nie warto czekać.

Źródło: OPPO

Zgodnie z ostatnimi i zarazem najnowszymi informacjami krążącymi po internecie, OPPO pracuje nad telefonem ze składanym wyświetlaczem i telefonem z klapką z elastycznym wyświetlaczem. Oczekuje się, że oba te urządzenia pojawią się na rodzimym rynku producenta jeszcze w tym roku. Wygląda na to, że te urządzenia zadebiutują jako OPPO Find N Fold i Find N Flip. Czego zatem można się po nich spodziewać?Według najnowszego raportu ujawnionego przez Pricebaba, OPPO zarejestrowało drugiego sierpnia tego roku dwie nowe nazwy, takie jak OPPO Find N Fold i OPPO Find N Flip, w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Niestety wraz z nowymi znakami towarowymi nie pojawiły się żadne doniesienia dotyczące zastosowanych podzespołów, aczkolwiek jest kilka przecieków i spekulacji na temat nadchodzących składanych urządzeniach marki OPPO.OPPO Find N Flip prawdopodobnie będzie bezpośrednim konkurentem dla nadchodzącego Samsunga Galaxy Z Flip 4 i Motorola Razr 2022. Wygląda więc na to, że telefon OPPO z klapką może również być wyposażony w najwydajniejszy układ SoC Snapdragon 8+ Gen1 firmy Qualcomm, taki jak Z Flip 4 i Razr 2022.Ostatnie doniesienia sugerują również, że telefon OPPO z klapką ma kryptonim Dragonfly. W zeszłym roku OPPO wprowadziło OPPO Find N jako swój pierwszy składany telefon. Spekuluje się, że jego następny składany telefon ma kryptonim White Swan (Biały Łabędź). Oba urządzenia mają pojawić się w Chinach do końca tego roku.Zanim jednak będziemy świadkami premiery tych dwóch zacnych smartfonów, czeka nas jeszcze po drodze kilka premierowych nowości, w tym: udoskonalony wariant OPPO Find X5 Pro z najnowszym SoC firmy Qualcomm, nowy ColorOS, a także między innymi OPPO Watch 3. Ten ostatni ma podobno pojawić się jeszcze w tym miesiącu, a dokładniej 10 sierpnia, choć na chwilę obecną ta informacja nie została w żaden sposób potwierdzona przez producenta.Źródło: pricebaba / fot. tyt. własne