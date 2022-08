Steam w końcu z oficjalnym wsparciem dla Joy-Conów

Dobre wieści dla posiadaczy PC i Nintendo Switch.

Nowe życie Joy-Conów na PC

Wsparcie na razie w ramach beta testów

Posiadasz konsolę Nintendo Switch i chciałbyś używać jej kontrolerów nie tylko w parze z nią samą, ale także z Twoim komputerem osobistym? Jeśli tak, to mam dla Ciebie w tej kwestii dobrą wiadomość. Steam nareszcie oficjalnie wspiera kontrolery Joy-Con, i to w przeróżnych konfiguracjach.Jasne, na komputerach osobistych z Joy-Conów można korzystać nie od dzisiaj. Z reguły bywa to jednak problematyczne – do ich obsługi często trzeba pobierać dodatkowe aplikacje, a w grach możliwe bywa używanie nie więcej niż dwóch kontrolerów jednocześnie.Dzięki oficjalnemu wsparciu Steam korzystanie z Joy-Conów na PC stało się dużo prostsze. Platforma pozwala bowiem używać wielu tych kontrolerów na raz, zarówno w pojedynkę jak i w parach tworzących większy kontroler. Użytkownicy donoszą też o tym, że z poziomu platformy możliwe jest również przypisywanie wybranych funkcji przyciskom kontrolerów.Póki co oficjalne wsparcie dla kontrolerów Joy-Con zostało wprowadzone w wersji beta platformy Steam. Na klienta beta możesz się jednak przełączyć w każdej chwili. Jest to bardzo proste. Wystarczy, że otworzysz klienta Steam, przejdziesz do jego Ustawień i w zakładce Konto klikniesz o baner z napisem ZMIEŃ… w sekcji Udział w testach beta. Z opcji, które się wyświetlą wybierz Steam Beta Update i kliknij OK.Oczywiście, jeżeli Twój komputer nie obsługuje łączności Bluetooth, aby sparować z nim kontrolery Joy-Con wpierw będziesz musiał podłączyć do niego adapter BluetoothZapewne już wkrótce kontrolery Joy-Con będą wspierane i przez stabilną wersję klienta Steam . To jak, zamierzasz zamierzasz wypróbować swoje Joy-Cony w jakichś grach na PC? Jeśli tak, to jakich?Źródło: Steam , fot. tyt. Canva