Tak może wyglądać nowy, tani iPad. Jest małe zaskoczenie

Wyciekły rendery.



W ciągu ostatnich godzin do sieci przedostały się nowe rendery, które pokazują, jak dokładnie może wyglądać tani iPad, który ma zostać zaprezentowany przez Apple na jesień tego roku. Obrazki CAD ujawniają między innymi zastosowanie przez amerykańskiego producenta nowego designu oraz większego wyświetlacza.



Jest też jedna, mała niespodzianka.



iPad 2022 - czego możemy się spodziewać?



Opisywane obrazy pochodzą bezpośrednio z MySmartPrice. Jeśli są one prawdziwe, to dają nam całkiem niezły wgląd w to, jak w tym roku może wyglądać tabletowa propozycja od Apple.





fot. My Smart Price

fot. My Smart Price

Renderingi, które możecie zobaczyć w tym materiale mają pochodzić bezpośrednio od producenta akcesoriów przeznaczonych do sprzętów Apple. Na pierwszy rzut oka front urządzenia wygląda podobnie do jego poprzednika. To, co zwraca uwagę niemal od razu, to zastosowanie przez Apple większego ekranu. Tył tabletu jest praktycznie identyczny do tego, co mogliśmy zobaczyć w przypadku iPada poprzedniej generacji. Wydaje się jednak, że iPad 2022 będzie miał nową wyspę dla kamerki oraz lampę LED. Cała konstrukcja będzie również nieco szersza oraz szczuplejsza od obecnie dostępnego sprzętu.Największą niespodzianką w urządzeniu przeznaczonym na 2022 rok jest fakt, iż Apple może zdecydować się na usunięcie gniazda słuchawkowego jack 3,5 milimetra. To nic dziwnego - tego typu złącze jest na rynku mobilnym już praktycznie swoistą “prehistorią”.Jeśli chodzi o samą specyfikację, to informacje, które trafiały do tej pory do sieci sugerują, iż nowy, tani iPad zostanie wyposażony w procesor Apple A14 Bionic z iPhone’a 12. No cóż, jak tanio, to tanio. Będzie szybko, ale przyznam, że spodziewałem się, że Apple wsadzi do swojego budżetowca najnowszy procesor, aby przekonać większą liczbę użytkowników do zakupu.Premiera nowego iPada jest spodziewana na jesień tego roku. Niestety obecnie nie wiadomo, ile trzeba będzie za niego zapłacić.Jeśli chodzi o polski rynek, to obstawiam, że cena (niestety) może przekroczyć w tym przypadku 3000 zł.Źródło: My Smart Price / fot. Daniel Romero - Unsplash.com