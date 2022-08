Tania elektronika w Netto. Docenisz pierwszy i drugi gadżet

Sprawdź nową ofertę.

Wyprzedaż elektroniki w Netto - 5.08.2022

Sieć sklepów Netto w brutalny sposób przypomina uczniom szkół podstawowych i średnich, że do końca wakacji został niecały miesiąc. Najnowsza gazetka Netto zawiera artykuły szkolne i komputerowe, które trafiły już na półki sklepowe i będą znajdowały się na nich do środy 10.08.2022 lub do wyczerpania zapasów. Zgodnie z tradycją sprawdziliśmy, jakie ciekawe gadżety można kupić na wyprzedaży.Trwają upały, więc jeśli korzystacie z laptopa, to możecie uprzyjemnić sobie pracę na nim kładąc go na specjalnej chłodzącej podkładce. Chłodząca podkładka pod laptopa z Netto kosztuje 49 złotych i wyposażono ją w dwa wejścia USB i wentylator o średnicy 14 centymetrów. Pamiętajcie: niższe temperatury to często wyższa wydajność. Niemałym atutem jest regulowany kąt jej nachylenia.Na tej samej stronie gazetki widnieje lampka biurkowa z ładowarką indukcyjną. Cena na poziomie 69 złotych naprawdę nie wydaje się wygórowana. To sprzęt o regulowanym kącie nachylenia modułu święcącego, oczywiście z LED-ami i trzema trybami świecenia. Zasilacie ją poprzez złącze USB.A może budzik elektroniczny, ułatwiający wstawanie z projektorem czasu, pozwalającym w nocy w trymiga sprawdzić godzinę? Taki sprzęt to wydatek rzędu 39 złotych. A może klawiatura komputerowa, membranowa za 29 złotych? Mechanik to nie jest, ale przynajmniej nie obudzi rodziców lub rodzeństwa śpiących za ścianą.