Huawei uruchamia promocję na nowe laptopy MateBook

Coś dla użytkowników chmury.

Laptopy Huawei z darmową przestrzenią w Chmurze Huawei

"Jeśli w trakcie wakacji zabraknie Ci pamięci na zdjęcia, Huawei służy pomocą – każdy, kto po raz pierwszy założy konto Huawei ID, dostanie 50 GB wolnej przestrzeni – bez względu na to, czy posiada urządzenia Huawei, czy też nie. Oznacza to dodatkowe miejsce na blisko 2500 zdjęć, dzięki czemu żadne zdjęcie z wakacji nie będzie musiało zostać usunięte. Promocja ta ważna jest bezterminowo”

Chmura Huawei – zniżki i promocje

50 GB - 1 m-c za darmo, -20% za rok

- 1 m-c za darmo, -20% za rok 200 GB - 1 m-c za darmo, -25% za rok

- 1 m-c za darmo, -25% za rok 2048 GB - -50% za pierwszy miesiąc, -30% za rok

50 GB - 1 m-c za darmo, -20% za rok

- 1 m-c za darmo, -20% za rok 200 GB - 3 m-ce za darmo, -25% za rok

- 3 m-ce za darmo, -25% za rok 2048 GB - -50% za pierwszy miesiąc, -30% za rok

Z końcem czerwca tego roku firma Huawei zaprezentowała nowe laptopy do pracy, nauki i zabawy. Mowa o modelach Huawei MateBook D 16 i MateBook 16s , które trafiły już do sprzedaży. Jeżeli chcecie poznać szczegóły na ich temat, odsyłam do obszernego wpisu Mateusza. Tutaj chciałem poinformować o dotyczącej ich promocji, jaką uruchomił chiński producent.Każdy, kto zdecyduje się kupić laptopa Huawei MateBook D 16 lub MateBook 16s, otrzyma do końca roku 200 GB przestrzeni na dane w ramach 3-miesięcznej subskrypcji Chmury Huawei. Na wszystkich innych czeka 50 GB miejsca w chmurze, o ile postanowią tylko sprawdzić, jak działa rzeczona usługa.- dowiadujemy się.Aby skorzystać z promocji należy zaktualizować aplikację Chmura Huawei do wersji 11.1.8.300. Co ważne, aplikacje Huawei w sklepie Google Play są niestety przestarzałe i nie są aktualizowane. Należy je pobierać za pośrednictwem sklepu z aplikacjami Huawei AppGallery Rabaty na subskrypcje w usłudze Chmura Huawei dla nowych użytkowników wynoszą:Dla nabywców Huawei MateBook D 16 lub Huawei MateBook 16s:Źródło: Huawei