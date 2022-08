Komputer i akwarium w jednym? Ta obudowa na to pozwala

Chiński producent przeszedł samego siebie.

Nietypowy komputer 2w1

Kilka dni temu informowałam o tym, że pewien youtuber przerobił sedes na działający gamingowy komputer , nie odbierając mu jednocześnie funkcji, do której został stworzony. Stworzenie takiej konstrukcji było nieco szalone, ze względu na wilgotne środowisko, w którym komponenty komputerowe zostały umieszczone.Jakby tego było mało teraz pewna chińska firma zapowiedziała wprowadzenie do sprzedaży obudowy komputerowej, która umożliwia komputerowi pełnić jednocześnie rolę… akwarium. To zdecydowanie coś dla tych, którzy lubią igrać z ogniem – no, w tym przypadku akurat z wodą i energią elektryczną.Wspomnianą chińska firmą jest MetalFish – producent obudów komputerowych, akcesoriów komputerowych, elementów komputerowych układów chłodzenia, zasilaczy i nie tylko. Jego sprzęty można znaleźć w serwisach pokroju AliExpress. W ostatnim czasie najwyraźniej stwierdził on, że jego nazwa zobowiązuje i być może dlatego postanowił wprowadzić do sprzedaży obudowę komputerową będącą też akwarium.Y2 Fish Tank Chassis, bo tak brzmi nazwa obudowy, mierzy 370 x 250 x 290 milimetrów. Oznacza to, że jej pojemność to jakieś 27 litrów. Tylko połowa tej pojemności przeznaczona jest jednak na podzespoły komputerowe. Druga połowa to rzecz jasna przestrzeń, w której można by umieścić wodę i rybki.