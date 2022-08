Zadebiutował OnePlus 10T. Szybki, to jego drugie imię

Jest szybki pod każdym względem.

Najważniejsze nowości w OnePlus 10T

Hasselblad nadal tylko w wariancie Pro

Pozostała część specyfikacji

Warianty i dostępność

Zgodnie z zapowiedzą, zadebiutował dzisiaj najnowszy i zarazem najszybszy smartfon marki OnePlus - OnePlus 10T z superszybkim ładowaniem o mocy 150W, niezwykle wydajnym układem Snapdragon 8+ Gen1, a także sensownym zestawem obiektywów na tylnym panelu, choć bez Hasselblada. Cena zdaje się być adekwatna do oferowanych możliwości, aczkolwiek o tym przekonamy się dokładnie po testach, gdyż model ten już niebawem trafi na polski rynek.Sprzedaż na polskim rynku jest planowana na 11 sierpnia, a zatem już za lekko ponad tydzień od oficjalnej prezentacji. Widać zatem, że firmie OnePlus bardzo spieszy się z rozpoczęciem sprzedaży na Starym Kontynencie, gdyż dla przykładu do Stanów Zjednoczonych model ten trafi dopiero w przyszłym miesiącu i do tego jeszcze z gorszym wyposażeniem.Najnowszy smartfon marki OnePlus wykorzystuje układ SoC Snapdragon 8+ Gen 1, zapewniając lepszą wydajność i efektywność w porównaniu z poprzednikiem. Telefon jest również wyposażony w maksymalnie 16 GB pamięci RAM LPDDR5 i do 256 GB pamięci na dane typu UFS 3.1, jak wcześniej potwierdził OnePlus, co powinno wystarczyć, aby gry działały płynnie i wiele aplikacji w tle.Szybkość to jednak nie tylko wydajne podzespoły, ale także odzyskiwanie energii, dlatego też OnePlus zastosował nową wersję „150W SUPERVOOC Endurance Edition”, która powinna znacznie przyspieszyć ładowanie telefonu. OnePlus twierdzi, że ta nowa ładowarka w wersji endurance powinna naładować akumulator od 1 do 100% w zaledwie 19 minut. OnePlus dodał na konferencji, że amerykańscy nabywcy otrzymają w zestawie sprzedażowym zasilacz o mocy 125 W, ale podobno nie wydłuży to jakoś znacząco czasu ładowania. Energię dostarczy natomiast akumulator o pojemności 4800 mAh.Kolejną istotną nowością w OnePLus 10T jest nowy system antenowy 360 stopni złozony z 15 anten, które powinny zapewniać silniejsze sygnały WiFi i komórkowe bez względu na położenie telefonu.OnePlus 10T 5G został wyposażony w zestaw trzech aparatów na tylnym panelu, co w obecnych czasach raczej nie powinno nikogo dziwić. Ma on główny aparat Sony IMX766 o rozdzielczości 50 MP. Sensor mierzy 1/1,56 cala i obsługuje zarówno optyczną, jak i elektroniczną stabilizację obrazu. Oprócz głównego aparatu najnowszy OnePlus 10T 5G ma również ultraszerokokątny aparat o polu widzenia 119.9 stopnia. Nie zabrakło również sensora kamery makro, aczkolwiek szkoda, że nie ma teleobiektywu. OnePlus 10T 5G ma ultraszeroki aparat 8 MP i czujnik makro 2 MP.​​Hasselblad tym razem nie został zaangażowany w dostrajanie i rozwój systemu kamer w OnePlus 10T. Zamiast tego urządzenie zostało wyposażone w mechanizm Image Clarity Engine 2.0 (ICE), który oferuje zaktualizowany algorytm (niemal zbudowany od nowa), dzięki czemu aparat smartfona może robić zdjęcia szybciej i z większą szczegółowością. W mgnieniu oka ma wykonać dziesiątki zdjęć i zapisać to najlepsze.Do tego jeszcze dochodzą algorytmy TurboRAW i HDR 5.0, natomiast do nocnych zdjęć posłuży hybrydowy system stabilizacji obrazu, oparty na stabilizacji elektronicznej i optycznej, a zatem bardzo dobrze znany algorytm Nightscape.To pokazuje tylko, że OnePlus 10 Pro jest nadal najwyżej pozycjonowanym smartfonem w asortymencie marki i zarazem jednym z tegorocznych, przy którym współpracował ​​Hasselblad.OnePlus 10T został wyposażony w 6.7-calowy wyświetlacz E4 AMOLED dostarczony przez firmę Samsung z dynamiczną częstotliwością odświeżania 120 Hz. Z pewnością jest to bardzo dobry panel, aczkolwiek konkurencja stosuje już ekrany E5 AMOLED, które charakteryzują się lepszym zarządzaniem energii, a także szybszym czasem reakcji. Jest to panel z certyfikatem HDR10+ i 10-bitowym kolorem.Smartfon będzie dostarczany na początek z systemem OxygenOS 12.1. OnePlus potwierdza również, że zapewni 10T trzy duże aktualizacje Androida i aktualizacje zabezpieczeń przez cztery lata.W tym miejscu dodać muszę, że OxygenOS 13 pojawi się jako pierwszy w 10 Pro, a 10T otrzyma aktualizację jeszcze w tym roku. Warto zauważyć, że wkrótce pojawią się wersje beta nowego oprogramowania.OnePlus 10T będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Moonstone Black (czarny mat) i Jade Green (zielony błyszczący). Podstawowy wariant wyposażony w 8 GB RAM i 128 GB na dane został wyceniony na 699 euro (~3280 zł), a wersja 16 GB/256 GB ma kosztować 799 euro (około 3750 zł).OnePlus 10T trafi do sprzedaży w Polsce 11 sierpnia 2022 r, tak samo, jak na inne rybki europejskie. Niestety na ten moment nie jest znana polska cena.Źródło: OnePlus / fot. tyt. OnePlus