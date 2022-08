Hikvision wkracza do Polski z podzespołami Hikstorage

Nośniki danych i pamięci RAM.

Hikvision wkracza do Polski z produktami Hikstorage

Hikvision to producent znany do tej pory przede wszystkim z urządzeń z zakresu bezpieczeństwa. Firma ta właśnie zapowiedziała wejście na polski rynek ze swoją najnowszą ofertą. W jej skład wchodzą komponenty komputerowe. Na start polscy konsumenci wypróbują możliwości pamięci RAM, nośników SSD i nie tylko.Hikvision do tej pory zajmował się przede wszystkim systemami bezpieczeństwa fizycznego oraz technologiami kodowania audio i wideo, przetwarzania w chmurze i big data. Podmiot zatrudniający na świecie ponad 34 tysięcy pracowników od 2017 roku trudni się też rozwiązaniami nośników pamięci oraz pamięci RAM. To te urządzenia zagościły w Polsce.W polskich sklepach pojawiły się już dyski SSD, karty pamięci, pendrive'y i pamięci RAM. Pośród nich warto wymienić dyski SSD SATA oraz M.2 z protokołem NVMe z serii C100, Minder S, E100, Desire, E1000, E2000 oraz E3000 oraz pamięci RAM DDR4 U10 i U100, wyróżniające się nie tylko wydajnością, ale i aluminiowym radiatorem.Produkty Hikstorage są już dostępne u dystrybutorów - firm Incom S.A. oraz NTT S.A.Źródło: inf. prasowa