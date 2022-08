Lubisz F1 i szybkie auta? Razer ma dla Ciebie fotele, ale cena wysadza z kapci

Tanio nie jest.



Dawno już nie miałem okazji pisać o absurdalnie drogich produktach marki Razer, bo w dzisiejszych czasach drożyzna nikogo nie dziwi. Inflacja rośnie, a sprzęt drożeje - to naturalna kolej rzeczy. Dziś otrzymałem jednak informację prasową, która może spodobać się miłośnikom Formuły 1, szybkich samochodów i podśmiewania się z Razera. Oto bowiem popularny producent sprzętu dla graczy zaprezentował dwie nowe wersje fotela



Fotel Razer Enki Pro w edycjach Williams Esports oraz Koenigsegg

Razer przedstawił światu dwa nowe warianty fotela ogłoszonego w trakcie RazerCon 2021. Mowa o Razer Enki Pro Williams Esports Edition oraz Razer Enki Pro Koenigsegg Edition. Oba nawiązują do motoryzacji, przy czym pierwszy do F1, a drugi do supersamochodów. Trzeba przyznać, że oba robią niemałe wrażenie od strony wizualnej, ale niejednemu zepsuje się humor, gdy dostrzeże ich ceny.



Dawno już nie miałem okazji pisać o absurdalnie drogich produktach marki Razer, bo w dzisiejszych czasach drożyzna nikogo nie dziwi. Inflacja rośnie, a sprzęt drożeje - to naturalna kolej rzeczy. Dziś otrzymałem jednak informację prasową, która może spodobać się miłośnikom Formuły 1, szybkich samochodów i podśmiewania się z Razera. Oto bowiem popularny producent sprzętu dla graczy zaprezentował dwie nowe wersje fotela Razer Enki Pro.Razer przedstawił światu dwa nowe warianty fotela ogłoszonego w trakcie RazerCon 2021. Mowa o Razer Enki Pro Williams Esports Edition oraz Razer Enki Pro Koenigsegg Edition. Oba nawiązują do motoryzacji, przy czym pierwszy do F1, a drugi do supersamochodów. Trzeba przyznać, że oba robią niemałe wrażenie od strony wizualnej, ale niejednemu zepsuje się humor, gdy dostrzeże ich ceny.

Razer Enki Pro Williams Esports Edition . | Źródło: Razer



Razer Enki Pro Williams Esports Edition kosztuje 1499 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę 7043 złotych. Razer Enki Pro Koenigsegg Edition wyceniono na dokładnie te same pieniądze, co pozwala przypuszczać, że w Polsce zamówi go garstka osób, o ile ktokolwiek.



. | Źródło: RazerRazer Enki Pro Williams Esports Edition kosztuje 1499 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę 7043 złotych. Razer Enki Pro Koenigsegg Edition wyceniono na dokładnie te same pieniądze, co pozwala przypuszczać, że w Polsce zamówi go garstka osób, o ile ktokolwiek.