Logitech szykuje przenośną chmurową konsolę do GeForce Now i Xbox Cloud Gaming

Firmy Logitech wraz z chińskim Tencent Games zapowiedziały wprowadzenie nowej przenośnej konsoli do gier. Jej premiera ma nastąpić jeszcze w tym roku. Projekt jest naprawdę tajemniczy i wiadomo o nim niewiele, ale założenie jego działania jest bardzo nowatorskie. Nachodzący sprzęt miałby uruchamiać nie tyle napisane natywnie dla niego gry lub sprawdzać się w roli emulacyjnej maszyny, ale być urządzeniem przeznaczonym stricte do cloud gamingu.

Logitech i Tencent Games nie wspominali o Google Stadia, ale to nie znaczy, że nie będzie jej obsługi / Foto: własne

Czy obecna infrastruktura sieci jest już gotowa na przenośny cloud gaming?

Ujesj Desai piastujący stanowisko dyrektora generalnego Logitech G nie wyjawił nic konkretnego, jednak z jego wypowiedzi można wyczytać pomiędzy wierszami, że konsola może być zaopatrzona w modem LTE. A może nawet 5G? Tak przynajmniej można luźno interpretować jego ekscytację możliwością rozgrywki w zaawansowane produkcje AAA niemalże w każdym miejscu na zbliżającym się handheldzie jego firmy. Oczywiście mógł mieć na myśli ogólne założenia przenośnej małej konsoli w połączeniu z cloud gamingiem, ale wbudowany modem na pewno ucieszyłby potencjalnych klientów.Należy tylko zadać pytanie, czy rynek jest gotowy na handheld nakierowany na rozgrywkę chmurową. Urządzenie stacjonarne stworzone specjalnie do tego celu, nie wydaje się czymś dziwnym. W coraz większej liczbie miejsc mamy dostęp do naprawdę szybkiego stacjonarnego łącza internetowego, a takie wystarczające do jakiejkolwiek w miarę dobrej zabawy w cloud gamingu, to już nie luksus, na który mogą sobie pozwolić tylko nieliczni. Podkreślam, że chodzi o w miarę dobry dostęp, a nie od razu łącznie z minimalnymi pingami, które jest świetne nawet do GeForce Now RTX 3080 z 4K w 60 FPS lub 2K w 120 FPS, aż tak różowo chyba nie jest.