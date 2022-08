Samsung już szykuje nową generację flagowych nośników SSD 990 Pro

Już minął pewien czas, odkąd koreański elektroniczny gigant zaprezentował i wprowadził do sprzedaży flagowe nośniki Samsung 980 Pro SSD. Zapewne firma pracuje już nad kolejnym wydaniem, ale do teraz były to czyste przypuszczenia, niepoparte żadnymi nawet nieoficjalnymi danymi. Jednak otrzymaliśmy wyciek, który zdaje się potwierdzać zaawansowane prace nad nośnikami SSD o prawdopodobnej nazwie Samsung 990 Pro.



Koreańczycy najpewniej pracują już nad superszybkimi SSD Samsung 990 Pro na interfejsie PCI-Express 5.0

Przeciek bazuje na dokumentach z koreańskiej instytucji National Radio Research Agency i nachodzących sterownikach Samsunga. Miały by zawierać też drivery dla modeli MZ-V9P1T0 i MZ-V9P2T0. Obecna najnowsza generacja z Samsungami 980 Pro ma oznaczenia MZ-V8P1T00, więc wszystko wskazuje na to, że zauważone oprogramowanie odnosi się do Samsungów 990 Pro 1 TB i 2 TB z interfejsami PCI-Express 5.0.



Wzmianka z koreańskiego NRRA dotycząca najpewniej Samsungów 990 Pro / Foto: Harukaze5719



Jak na razie Samsung przedstawił tylko serwerowe nośniki SSD PCI-Express 5.0. Według testów Intela dla SSD PCI-Express 5.0, które były przedstawione już w grudniu 2021 roku i wykorzystywały właśnie serwerowe Samsungi PM1743, możemy spodziewać się naprawdę wysokich transferów. Ciężko powiedzieć, jakie będzie miał nadchodzący 980 Pro, ale wspominany serwerowy Samsung PM1743 wyciągnął około 13800 MB/s.



Na pokazanie się w sklepach Samsungów 990 Pro zapewne poczekamy jeszcze kilka miesięcy

Wzmianka o sterownikach nie mówi w zasadzie nic więcej, poza samym stwierdzeniem zaawansowanych prac nad produktami. Jednak można przypuszczać, że Samsung znów postawi na własny kontroler i kości NAND, tak jak robił to w dotychczasowych wydaniach nośników SSD z rodziny 900 Pro. Konkurencja zwykle bazuje na modułach Phison, Kioxia czy Silicon Motion. Tak czy inaczej, wszystkiego dowiemy się dopiero po wejściu na rynek Samsungów 990 Pro lub chociaż przy ich zapowiedziach. Można przeczuwać, że wydarzy się to jeszcze przed końcem 2022 roku lub w początkowym czasie 2023 roku na targach CES.



