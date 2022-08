Wielofunkcyjna drukarka ze skanerem Brother z systemem własnoręcznego napełniania

Mimo rezygnacji z większości obostrzeń związanych z pandemią, wciąż wiele firm dalej preferuje model pracy zdalnej lub hybrydowej. Aby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, marka Brother wprowadza nowy model urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka) Brother DCP-T426W.

Po prawo widać przezroczyste pojemniki na atrament, więc łatwo sprawdzimy jego poziom w urządzeniu / Foto: Brother

Tani druk dzięki własnoręcznemu napełnianiu atramentem pojemników wbudowanych w drukarkę

Zobacz również:

W normalnym trybie sprzęt oferuje do 16 arkuszy monochromatycznych na minutę i do 8 w kolorze (skaner odpowiednio do 8 i 3 arkuszy). Co ważne, Brother podaje dane druku jako IPM (Images Per Minute), a nie jako PPM (Pages Per Minute). To nieco inne przeliczniki, realnie taka sama szybkość druku wyrażona w PPM ma większą liczbę niż w IPM.Najnowsze urządzenie wielofunkcyjne Brothera nastawione jest na niski koszt druku. Jako przedstawiciel serii Inkbenefit Plus, nie korzysta się w nim z wymiennych kartridży. Własnoręcznie napełnia się atramentem pojemniki wbudowane w DCP-T426W. Już w zestawie startowym dołączonym do sprzętu, użytkownicy otrzymują butelki o wydajności do 7500 typowych czarno-białych stron (dla koloru przelicznik wynosi 5000), co pozwala minimalizować koszty druku.Źródło i foto: Brother / własne