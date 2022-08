Szukasz taniego smartfona z mocną baterią? Oukitel C31 w promocji na AliExpress

Smartfon w przystępnej cenie.

Kup Oukitel C31 w okazyjnej cenie

Firma już za kilka dni wprowadzi na rynek Oukitel C31 czyli telefon na każdą kieszeń. C31 jest lekki i oferuje całkiem przyzwoitą specyfikację jak na swoją półkę cenową.Oukitel C31 jest niezwykle smukły, czego dowodzi grubość obudowy na poziomie zaledwie 9,5 mm. Masa urządzenia to. Telefon komfortowo leży w dłoni.Urządzenie może także pochwalić się całkiem pojemną baterią. Ogniowozapewnia do 9 godzin odtwarzania filmów wideo, 50 godzin rozmów telefonicznych czy aż 60 godzin słuchania muzyki.Jeżeli chodzi o ekran smartfona to do dyspozycji mamy tutaj 6,517-calowy wyświetlacz o proporcjachi rozdzielczości. Szczytowa jasność C31 toco jest dobrym wynikiem. Całość działa na systemie Android 12 i zasilana jest przez 4-rdzeniowy procesor MediaTek Helio A22 o taktowaniu 2.0 GHz. Jeżeli chodzi o pamięć to mamy tutaj 3 GB RAM i 16 GB ROM. Przestrzeń na nasze pliki możemy rozszerzyć za pomocą karty SD (maks. 256GB).Producent wyposażył C31 w kamerkę główną. W robieniu pięknych zdjęć pomogą różne tryby fotografii - mamy tu tryby Pro, Bokeh oraz nocny.Do robienia zdjęć selife posłuży aparatna przodzie urządzenia.W dniach 8 – 12 sierpnia będziemy mogli zakupić smartfon Oukitel C31 na platformie AliExpress w atrakcyjnej cenie. Wyjściowa cena w tych dniach wynosić będzie $98.39, ale dzięki kuponom zniżkowym na 3 i 10 dolarów dostępnych na stronie produktu, będziemy mogli zredukować ją do poziomu $85.39 czyli ok. 393 zł Źródło: Oukitel