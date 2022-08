Przerobił sedes na gamingowy komputer. Działa doskonale

Niejeden gracz chciałby je mieć.



Dzisiejsza technologia pozwala grać w zasadzie gdziekolwiek. Do dyspozycji mamy bowiem smartfony, przenośne konsole, a także laptopy. Zapewne zdarzyło Ci się kiedyś zabrać jedno z takich urządzeń do toalety, by zabić czas nie czytaniem składu odświeżacza powietrza, a elektroniczną rozrywką.



Pewien youtuber stwierdził jednak, że smartfon, konsola i laptop to za mało – że chciałby mieć w ubikacji komputer gamingowy z prawdziwego zdarzenia. Zatem, wziął sprawy w swoje ręce i spełnił swoje własne życzenie, zamieniając w gamingowy komputer... sedes.



Gamingowy sedes

Wspomnianym youtuberem jest Basically Homeless. Basically Homeless posiada 1,42 miliona subskrybentów i znany jest z realizacji interesujących komputerowych lub konsolowych eksperymentów. Tym razem, jak wspomniałam, postanowił zbudować gamingowy komputer wewnątrz sedesu. Co jednak istotne, chciał zrobić to nie odbierając sedesowi funkcji, do której został stworzony.



Najpierw Basically Homeless wyciął ogromny otwór w spłuczce sedesu. Zrobił to tylko i wyłącznie po to, aby toaletowy komputer, jak każdy porządny gamingowy komputer, posiadał okno. Komponenty komputerowe mógł bowiem włożyć do spłuczki od góry.



Obudowę spłuczki Basically Homeless podzielił na dwie sekcje. W pierwszej umieścił podzespoły komputerowe i oświetlenie. Druga zawiera zaś wodę i elementy niezbędne do tego, aby spłuczka mogła spłukiwać wodę w sedesie.







A jakie podzespoły komputerowe znalazły się w sedesie? Nie byle jakie. Składa się na nie procesor Intel Core i7-12700, czyli procesor najnowszej generacji, płyta główna MSI Z690I Unify (mini-ITX) oraz karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3060. Zastosowane kości pamięci to G.Skill Trident Z5 - łącznie 64 GB RAMu. Basically Homeless połączył z tą konfiguracją monitor MSI Optix o częstotliwości odświeżania na poziomie 240 Hz, zawieszony na ścianie.



O krok od katastrofy

Warto wspomnieć, że z jakiegoś powodu przed umieszczeniem wewnątrz obudowy spłuczki podzespołów komputerowych, Basically Homeless nie sprawdził, czy nie ma tam miejsca żaden wyciek. Okazało się, że wyciek miał miejsce, ale udało mu się zaradzić. Na szczęście, obyło się bez ofiar w elektronice.



Czy konstrukcja stworzona przez youtubera jest szalona? Tak. Czy mało praktyczna? Jak najbardziej. Nie zmienia to jednak faktu, że niejeden zapalony gracz chciałby mieć gamingowy komputer we własnej toalecie.



